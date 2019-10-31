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31 октября • обновлено в 17:09
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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С каких это пор самозащита стала преступлением?

2.2т

Интересная у нас сегодня подача реальности: "воевать в стране хотят только националисты".

Не защищать, что является основой - а воевать.

Крым Россия забрала - его наше население отдало бы и так, но, с...ка, "националисты рвались воевать".

На Донбасс зашли российские военные и техника - но туда ринулись добровольцы - националисты, они же не защищать туда поехали? Они просто воевать хотели, да? И это разные вещи?

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У тебя дом горит - ты вызываешь пожарников. Они совершают действие по защите твоего дома, но по твоей логике - они националисты. Если защищать=воевать, то и спасать - нет такого понятия.

Полиция тебе должна, должна охранять твой покой, защищать тебя от злоумышленников, т.е. совершать действие по защите. Тоже, получается, националисты у нас на приусах. Если понятие "защищать", "спасать" у нас приравнивается к понятию "воевать".

Завтра твой дом долбанет снарядом. Кого на помощь позовешь? Националистов? Тех самых, которые на Донбассе территорию отстаивают? Но они же там просто воюют в свое удовольствие. У нас же армия и добровольцы на войне нас не защищают. Это просто националистические там забавы какие-то.

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В головах зрителей рейтингового канала война плавно превращается не в освободительную, не в защиту своих территорий, а в игры националистов. Которые решили повоевать. А если бы они так не решили - то и войны бы не было, так? Уважаемый наш народ с кашей в голове.

Только где-то здесь за кадром банальная, простая мысль: забрали у тебя - защищайся. Обидели тебя - защищайся. Ударили тебя - защищайся. Это делают не только националисты. Это нормальная реакция здорового с адекватной оценкой человека.

С каких это пор самозащита стала преступлением?

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
Баран ты , Костров Федя , почему это в России воевать с соседями называется , вставанием с колен , а украинцев , защищающих родную землю принято называть , с подачи кремлевских идеологов , националистами , Давай называть события своими именами : Россия - агрессор , Украина потерпевшая от агрессии .
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Костров Федя
Костров Федя
Безграмотная дегенератка, каша в голове как раз у неё.
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Мірошниченко Олена Володимирівна
Мірошниченко Олена Володимирівна
Костров Федя, Брысь отсюда, тролль лаптеногий!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
интересно, почему они хотят воевать только в глубоком тылу?
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Мірошниченко Олена Володимирівна
Мірошниченко Олена Володимирівна
Pierro Vladimir, Сейчас у нас есть (условно): партия сопротивления, партия капитуляции и га-га-га-попкорнжрущая партия пох"истов
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