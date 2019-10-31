Интересная у нас сегодня подача реальности: "воевать в стране хотят только националисты".

Не защищать, что является основой - а воевать.

Крым Россия забрала - его наше население отдало бы и так, но, с...ка, "националисты рвались воевать".

На Донбасс зашли российские военные и техника - но туда ринулись добровольцы - националисты, они же не защищать туда поехали? Они просто воевать хотели, да? И это разные вещи?

У тебя дом горит - ты вызываешь пожарников. Они совершают действие по защите твоего дома, но по твоей логике - они националисты. Если защищать=воевать, то и спасать - нет такого понятия.

Полиция тебе должна, должна охранять твой покой, защищать тебя от злоумышленников, т.е. совершать действие по защите. Тоже, получается, националисты у нас на приусах. Если понятие "защищать", "спасать" у нас приравнивается к понятию "воевать".

Завтра твой дом долбанет снарядом. Кого на помощь позовешь? Националистов? Тех самых, которые на Донбассе территорию отстаивают? Но они же там просто воюют в свое удовольствие. У нас же армия и добровольцы на войне нас не защищают. Это просто националистические там забавы какие-то.

В головах зрителей рейтингового канала война плавно превращается не в освободительную, не в защиту своих территорий, а в игры националистов. Которые решили повоевать. А если бы они так не решили - то и войны бы не было, так? Уважаемый наш народ с кашей в голове.

Только где-то здесь за кадром банальная, простая мысль: забрали у тебя - защищайся. Обидели тебя - защищайся. Ударили тебя - защищайся. Это делают не только националисты. Это нормальная реакция здорового с адекватной оценкой человека.

С каких это пор самозащита стала преступлением?

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram