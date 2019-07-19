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"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака

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В сети разгневались поведением президента Украины Владимира Зеленского, когда он на публике толкнул министра обороны Степана Полторака.

Пользователи соцсетей обвиняли главу государства в хамстве, отмечая, что такие "замашки" свойственны "неадекватам" и "уголовникам".

"Зелю на вила", "Он с головой не дружит от слова совсем! Скоро с кулаками начнет кидаться. Ему не булаву, а смирительную рубаху надо!", "Не подобает человеку, х*ром на рояле играющему, толкать кадровых военных. Зеля путает берега", "У нас теперь новый стиль общения в высших эшелонах власти? Класс! Не завидую Шестому – с его комплекцией будет летать, как шар по сукну", "Комплекс наполеона. Уж раз так хотелось побыковать, почему раньше этого не делал, а лишь теперь, когда статус президента опускает до плинтуса своим хамством?! Теперь не страшно?" – негодовали в сети.

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Зеленского в сети также сравнили с экс-президентом Виктором Януковичем.

"Это мог себе позволить только Янукович. Это все равно когда в семье при детях родители выясняют отношения. В стране такие шоу президента не красят, и на внешней арене тоже", "Пацан с подворотни ведет себя как хамло. Такие и становятся, как Гитлер или Сталин", "Неадекват, от нервов то пить нужно. Одним словом криворожский бандюк", – писали в сети.

"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака
"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака
"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака
"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака
"С головой не дружит!" В сети осудили "конфликт" Зеленского и Полторака

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул на публике министра обороны Степана Полторака. Скандальный инцидент произошел на территории Министерства обороны.

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Персоны
Степан Полторак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", а слабо такому "крутому СМИ" взять интервью у президента? Спросить егоза одно - читает ли он вас? Читает ли в комментариях, что люди о нем говорят? Или он только выжимки из ФБ с великосветским подлизом просматривает?
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,клоун еще покажет,кто в доме хозяин...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да ну. А министр шо,молча утерся и облизался? Армия шо надо,честь и достоинство так и прет. А в грызло в ответ дать очко сыграло? Пи.да стране.
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Dell Alex
Dell Alex
Коротков Сергей, просто министр обороны не такой гопник как Зе или ты. Он более воспитан, чтобы опускаться до подобного на людях.
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