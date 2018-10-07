С другой галактики: ученые сделали невероятное открытие о Млечном Пути

Группа астрономов из Лейденской обсерватории пришли к выводу, что самые быстрые звезды Млечного Пути не могли вспыхнуть в пределах галактики и, скорее всего, "прилетели" с Большого Магелланова облака.

"Изучая данные о скорости движения более семи миллионов звезд, переданных космическим телескопом Gaia (Европейское космическое агентство). Исследователи выделили группу звезд, которые с вероятностью 50% и более гравитационно не связаны с нашей галактикой", - сообщает "5 канал".

Отмечается, таких светил оказалось всего 125, из которых только у 20-ти вероятность отсутствия гравитационного связи с Млечным Путем превысила 80%. Ни одна из этих 20 звезд не двигается по орбите, форма которой указывала бы на происхождение из галактического центра.

Ученые предполагают, что с 20 звезд семь начали движение где-то в диске Галактики, а остальные 13, возможно, "прилетели" с карликовой галактики, является спутником Млечного Пути, Большого Магелланова облака.

"Авторы работы указывают на то, что упомянутые 13 звезд могут составлять лишь малую часть популяции звезд Млечного Пути, которые прилетели из других галактик. По словам астрономов, наиболее вероятным сценарием появления сверхбыстрых звезд, способных преодолеть расстояние между соседними галактиками, считается сближения двойных звездных систем с сверхмассивными черными дырами", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, сами тусклые галактики, спутники Млечного Пути, является одним из древнейших во Вселенной.