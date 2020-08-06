Первая волна COVID-19 еще не закончилась, – Богомолец

Первая волна коронавируса в Украине продлится, как минимум, до сентября.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV сделала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Статистика говорит о том, что мы постепенно заходим на плато, и эта первая волна на спад не пошла. Мы заходим наверх, и заболеваемость будет увеличиваться в течение августа, думаю, что и в течение сентября", – сказала она.

По оценкам Богомолец, осенью, когда в страну придут "стандартные вирусы", второй волны также не будет. "Мы будем продолжать находиться на плато в первой волне", – предположила она.

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Вместе с тем врач добавила: "Чем больше людей переболеет, тем выше будет общественный иммунитет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ольга Богомолец заявила, что сейчас в Украине запрещено вскрытие умерших от коронавируса. По ее словам, если бы причины смерти тщательно изучались, результаты бы "удивили нас всех".