Так, друзья — сегодня публикую очередной пост из рубрики одно фото — в которой я показываю какие-то значимые события или явления на примере всего одной яркой фотографии. Для начала немнгого предыстории.

Как знаете, в СССР всем рассказывали о том, что их страна (совок) — самая лучшая и свободная в мире, что все страны вокруг только и мечтают, как бы влиться в дружную семью братских народов и надо бы как-то помочь им освободиться. Эту идею советская пропаганда вдалбливала в людей уже с раннего детства, а для взрослых шли специальные телепередачи, в которых ругали свободные страны Запада, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Когда СССР развалился — то вся ложность этого пропагандистского блефа стала сразу же очевидной; впрочем это было понятно уже и в последние годы СССР — когда люди стояли в очередях вообще за всем подряд, от туалетной бумаги до западных шоколадок. Но полная нищета и крах совка стали очевидными только после его распада — оказалось, что у людей ровным счётом ничего нет, в совке им ничего не принадлежало и за всю свою жизнь они не накопили никаких богатств. Оказалось даже, что совки врали в том числе и про "курс доллара в 67 копеек" — реальный курс доллара был примерно $1 к 8-10 рублям, что соответствовало как его курсу на чёрном рынке, так и в примерном пересчёте реальной покупательной способоности советских зарплат.

Новости Сталинский СССР в цветных фото

В общем — все россказни о "богатой и счастливой жизни" оказались ложью и пропагандистскими мифами. Кто-то метко обрисовал всю трагикомичность ситуации одной фразой — "в СССР все жили богато, счастливо и привольно, а потом Рейган развалили великий СССР, и советские граждане вдруг остались с говняными облупленными хрущёвками и фантиками вместо денег".

А теперь несколько слов о фотографии. На ней изображена раздача бесплатной гнилой картошки в Москве в 1993 году — в первые постсоветские годы. В СССР этим людям рассказывали сказки о том, что они очень хорошо живут — но на самом деле они просто жили от зарплаты до зарплаты и кормились сказками о Коммунизме, и вот закономерный итог — после краха нищего государства остаются точно такие же нищие граждане.

Кстати, "бесплатные советские квартиры" людям подарил вовсе не СССР, а Ельцин. Впрочем, это уже совсем другая история.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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