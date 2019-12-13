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13 декабря • обновлено в 16:08
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"С 9 утра до 9 вечера": Епифаний рассказал, чем занимается в течение дня

1.1т
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что его рабочий день может начинаться с 9 часов утра и заканчиваться в 9 часов вечера, а также поделился своим распорядком дня.

В интервью ТСН митрополит рассказал, что его утро традиционно начинается с молитвы. Потом он принимает посетителей.

"Не всегда, но график довольно насыщенный. И в течение этого года я совершил около 70 поездок в регионы. То есть 70 архипастырских визитов по Украине. Это очень много, потому что я по несколько дней нахожусь в той или иной области по приглашению архиереев, по приглашению духовенства. Собирается много людей, мы общаемся, мы совершаем богослужения, празднуем определенные юбилеи", – рассказал Епифаний.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

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По словам митрополита, последнее такое празднование было в Днепре на 25-летии восстановления Днепропетровской епархии. Также в этом году было празднование 30-летие третьего возрождения УАПЦ во Львове.

"Поэтому постоянные поездки, общение, встречи, мероприятия. В течение этого времени я посетил около 15 национальных университетов, имел общение со студентами постоянно. Мы постоянно свидетельствуем свою открытость. Мы открыты, мы общаемся, мы даем ответы иногда на такие даже острые вопросы, которые существуют. Но мы как Церковь не только это демонстрируем, а действительно воплощаем в жизнь своей открытостью", – отметил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявлял, что почетный патриарх Филарет самоизолировался после получения Украиной Томоса, но в Православной церкви Украины еще надеются на его возвращение.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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