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С 1 января 2018 меняются правила въезда россиян в Украину: как теперь

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Указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, вступает в силу 1 января.

"Обозреватель" решил узнать, как теперь будет проходить процедура въезда иностранцев в Украину.

С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе. То есть въехать в страну можно будет только при наличии биометрического паспорта. Если такого документа нет, то придется подавать предварительное уведомление в пограничную службу, в котором указывается дата, продолжительность и цель визита.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина будет осуществлять биометрический контроль на границе со странами, которые представляют для нее риски, в три этапа.

Объект
Россия
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