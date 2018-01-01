С 1 января 2018 меняются правила въезда россиян в Украину: как теперь

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, вступает в силу 1 января.

"Обозреватель" решил узнать, как теперь будет проходить процедура въезда иностранцев в Украину.

С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе. То есть въехать в страну можно будет только при наличии биометрического паспорта. Если такого документа нет, то придется подавать предварительное уведомление в пограничную службу, в котором указывается дата, продолжительность и цель визита.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина будет осуществлять биометрический контроль на границе со странами, которые представляют для нее риски, в три этапа.