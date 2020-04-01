В Украине с 1 апреля стартует второй этап медреформы: что изменится в больницах

Несмотря на карантин из-за распространения коронавируса, с 1 апреля в Украине вступает в действие второй этап медицинской реформы. Теперь больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги. Оплата будет происходить по разработанным тарифам.

Как это будет, разбирался OBOZREVATEL.

Что нас ждет

С апреля по всей Украине вводится второй этап медицинской реформы. Теперь больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. МОЗ разработал тарифы на большинство медицинских услуг. В них не входят только стоматология, косметология, пластика.

Так, за роды государство выделит 8,1 тысячи, за инфаркт – 16 тысяч, за помощь человеку с психическим расстройством – 7,4 тысячи и т.д.

При новой системе должна увеличиться зарплата врачей, а также они должны быть более заинтересованы в каждом пациенте. По крайней мере, так предполагает реформа.

Фактически, если узкий специалист провел для вас консультацию, то его услуга будет оплачена, сделал операцию – больница тоже получит конкретную сумму. Предполагается, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

Чтобы попасть на консультацию к узкому специалисту в больницу, семейный доктор должен будет выписать электронное направление. В таком случае пациент пройдет консультацию бесплатно, а государство оплатит услуги доктора по тарифу.

На консультацию к узкому специалисту нужно получить электронное направление

Без направления пациенту придется платить из собственного кармана. Правда, есть исключения: без направления можно будет бесплатно обратиться к психиатру, гинекологу, наркологу, педиатру и стоматологу (с острой болью).

Что касается инфекционных больниц и психиатрических клиник, то они также будут участвовать в реформе, они уже подписывают контракты с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины). Для психиатрии также разработаны тарифы, они будут по ним работать. Как нам рассказали в НСЗУ, сейчас для поддержки инфекционных больниц выделено 900 млн грн дополнительно, эти деньги направят в регионы на период эпидемии.

Что будет с лекарствами

Что касается лекарств, то больницы будут закупать их сами. Покупать можно будет только препараты из Национального перечня лекарственных средств.

Как поясняют OBOZREVATEL в НСЗУ, не все препараты вошли в этот список. Например, для онкологии закупать лекарства будут по отдельному перечню.

Также централизованно МОЗ будет покупать лекарства для гемодиализа, препараты иммунокомпрессии, которые нужны пациентам при трансплантации. Отдельно МОЗ будет закупать стенты, необходимые для сердечников.

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