Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Уже с 14 апреля запрет продолжил действовать. Детали Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 13 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С завтрашнего дня моя постановление, прописывающее условия, как открываться рынку, будет признана утратившей силу", – сказал он.

Рынки в Украине снова закрыли на время карантина

Ляшко пояснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам. Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили главного санврача отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но у нас сейчас бешеные нарушения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав разрешил работу рынков в Украине при соблюдении условий карантина.