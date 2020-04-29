Рынки в Украине могут сразу закрыть после открытия: Минздрав назвал условие

Ирина Кулинич Общество 10:27, 29.04.2020 Обновлено: 10:52, 29.04.2020

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на проект разрешения продовольственным рынкам работать, который будет рассмотрен Кабинетом министров, в случае нарушения правил их будут закрывать по-новой.

Подробности он раскрыл на брифинге в среду, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас есть Госпродпотребслужба, она будет контролировать соблюдение на рынках карантинных мер. Вопрос контроля за тем, чтобы все было в рамках установленных Кабмином правил, этим будет заниматься Госпродпотребслужба. Кроме того, если будут серьезные нарушения на рынках, ей будет предоставлено право закрыть их. Для нас здоровье граждан очень важно, и мы не можем допустить вспышек COVID-19 из-за нарушений правил, которые были установлены специалистами", – предупредил министр.

Рынки в Украине могут сразу закрыть после открытия
112 Украина

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