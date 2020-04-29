Рынки в Украине могут сразу закрыть после открытия: Минздрав назвал условие

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на проект разрешения продовольственным рынкам работать, который будет рассмотрен Кабинетом министров, в случае нарушения правил их будут закрывать по-новой.
Подробности он раскрыл на брифинге в среду, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас есть Госпродпотребслужба, она будет контролировать соблюдение на рынках карантинных мер. Вопрос контроля за тем, чтобы все было в рамках установленных Кабмином правил, – этим будет заниматься Госпродпотребслужба. Кроме того, если будут серьезные нарушения на рынках, ей будет предоставлено право закрыть их. Для нас здоровье граждан – очень важно, и мы не можем допустить вспышек COVID-19 из-за нарушений правил, которые были установлены специалистами", – предупредил министр.
Рынки в Украине могут сразу закрыть после открытия
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 апреля президент Владимир Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введенного карантина во время эпидемии COVID-19.
Глава МОЗ Степанов назвал это серьезным шагом к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требования.
Напомним, 27 апреля прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.
Ранее в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.
В Минздраве назвали жесткие условия для открытия рынков.
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