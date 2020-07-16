Рыба с человеческими губами и ртом попала на фото

Карина Бондаренко Общество 05:00, 16.07.2020

Фотография рыбы с похожими на человека чертами, найденная в малазийских водах, стала вирусной в сети.

Публикация с ней в Twitter собрала тысячи лайков, ретвитов и комментариев. На кадрах изображена рыба с губами и зубами, которые напоминают человеческие, пишет NDTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, она относится к семейству спинороговых. Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.

Рыба с человеческими губами и зубами.
RaffNasir в Twitter
Фото рыбы стало вирусным в сети.
RaffNasir в Twitter
Публикация в соцсети.
RaffNasir в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, названы три детские загадки, которые даже взрослого поставят в тупик.

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