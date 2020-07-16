Рыба с человеческими губами и ртом попала на фото . RaffNasir в Twitter

Фотография рыбы с похожими на человека чертами, найденная в малазийских водах, стала вирусной в сети.

Публикация с ней в Twitter собрала тысячи лайков, ретвитов и комментариев. На кадрах изображена рыба с губами и зубами, которые напоминают человеческие, пишет NDTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, она относится к семейству спинороговых. Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.

Рыба с человеческими губами и зубами. RaffNasir в Twitter

Фото рыбы стало вирусным в сети. RaffNasir в Twitter

Публикация в соцсети. RaffNasir в Twitter

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