Мы упрямо не хотим признавать, что точка невозврата оккупированных территорий в плане возврата критического большинства жителей ОРДЛО, пройдена. Зона, то, что мы называем ОРДЛО, когда-то родные наши города, начали меняться.

Шестой год войны, там создано псевдоподобие государства. Идет агрессивная пропаганда. Люди там, искренне верят в то, что это "гражданская война", Россия им просто помогает защищаться от напавших на них бандеровцев. Украину ненавидят "не защитила", Украину ненавидят "напала", Украину ненавидят "не дала-не помогла-обязана", Украину ненавидят за то, что она Украина. Не все! Критическое большинство. И мир для них там — это наша гибель здесь.

Мир для них — это наш проигрыш, наше уничтожение. И если мы этого не поймем, мы погибнем.

И если быть честным до конца, то уже нет той привычной части Луганской и Донецкой областей, которые мы еще храним в нашем сердце, есть ОРДЛО, измененная реальность. И эти изменения там везде: в людях, в экологии, в экономике, в ментальности.

И сегодня, говоря об изменениях там, я говорю не о разрухе, кучах мусора, разрушенных дорогах, ставших визитной карточкой ОРДЛО и изменивших индустриальный Донбасс до уровня мусорной свалки, а именно о ситуации.

Если брать в общем, то ситуация в ОРДЛО как бы стабильна, — ихтамнеты, полигоны, минные поля, ограничения прав и свобод, ротации, учения, стрельбы, комендантский час, безработица, ставшие привычным дополнением мирной жизни жителей ОРДЛО, если не смотреть глубже, то может показаться, что на этом изменения и заканчиваются, и сделай РФ шаг назад, там все сразу станет "как до войны".

Но, куда деть то, что города зоны, их граждане, просто пропитаны военно-политическим разноцветием русского мира: православие, скрепы, европофобия, украинофобия, антисемитизм, шовинизм, русское величие, русский язык.

Тенденции зоны — это полное погружение в русский мир. И говоря о рентеграции ОРДЛО в Украину, нужно говорить, прежде всего, не об экономике и восстановлении, а о возвращении (ну, скорее невозможности возвращения) критического большинства живущих там, если речь идет о возвращении (исполнении и принятии живущими там законов Украины, истории, мовы, культуры). Если же говорить о том, что возвращение ОРДЛО в Украину будет рассмотрено в контексте исполнения нами их требований, то, в данном случае, это возможно.

Мы сегодня не будем говорить о том, кто виноват. Понятное дело, все, что там происходит, и вот это построение новой ментальности, ментальности, не приемлющей ничего украинского, кроме денег, происходит по вине агрессивной российской пропаганды. Мы сегодня будем говорить о том, как изменились наши города.

Те, кто живет там или, как я, пристально следит за войной, знают, о чем идет речь. Это больше не украинский Донбасс, в понятии национальности и культуры, территория, понятное дело, наша и только наша.

Зона ОРДЛО пестрит ряженными папахоносцами, называющими себя "казаки Козицына", "донские казаки", "всевеликое войско донское", кокошниками, лаптями, шашками, косоворотками, империализмом и коммунизмом, которые как-то удивительно уживаются в современном русском человеке.

Началось это оказачивание в апреле-мае 2014-го года. Люди в кубанках, папахах, с шашками, на танках, БТРах, Уралах и джипах, переделанных под "тачанки" с крупнокалиберными пулеметами, тогда заходили на территорию Луганской области нескончаемым потоком. Над ними развевались странные флаги: привычный русский триколор (власовский флаг), зеленый с двухголовьем и надписью "за царя Николая", синие флаги с красно-желтой каймой, и даже красные с серпом и молотом и надписью "трудовое красное знамя".

Я много писала об этой нескончаемой "свадьбе в Малиновке" внезапно ставшей нашей страшной реальностью.

Я напомню читателям эти моменты:

https://www.youtube.com/watch?v=3DSmuuaO2CU

https://www.youtube.com/watch?v=u_aOSRLidPM

https://www.youtube.com/watch?v=-xkvlZBtle8

https://www.youtube.com/watch?v=EOKvbMdy-yI

https://www.youtube.com/watch?v=h36VWemT6B4

https://www.youtube.com/watch?v=gmC8U5vGxFs

Как напомню и то, что критическое большинство жителей ОРДЛО встречали донских русских гостей, приехавших "спасать Донбасс" с хлебом-солью, расселяло в свои дома и кормило за свои деньги.

Примером яркого гостеприимства ОРДЛО стал Антрацит. Здесь казакам устроили пышную встречу, гуляния, расселяли по домам, жарили шашлыки, поили водкой и даже закрывали глаза на амур-адюльтеры своих жен и дочерей с "гостями". Через пару недель, когда казаки прижились в Антраците, там начали пропадать местные жители, чаще семьями. Антрацит -это город, потерявший наибольшее количество мирных жителей в 2014-2015-м году вне боевых действий. Их, мирных и гостеприимных жителей, вырезали, утопили, расстреляли и вывезли в рабство на Ставрополье вот эти замечательные "спасатели народа Донбасса"- донские казаки. Семьи антрацитовцев, гостеприимно принявшие в своих домах русскомирных гостей, убивали, чтобы разграбить дома.

Это страшная и поучительная история войны. Жаль, что о ней не будут рассказывать в школах и по телевидению, это портит имидж "защитников" и русского мира в целом. Свидетельствами беженцев из Антрацита заполнены соцсети, но, мы, переселенцы, носители этих страшных знаний войны, не интересны людям, СМИ, власти, мы больше угроза, чем помощники, ведь мы знаем ту правду войны, которую от нас тщательно скрывают, назвав это гуманизмом, моральной цензурой, а любые попытки рассказать правду, останавливаются диванным воплем – "не разжигайте".

И когда не дай Бог, но судя по ситуации, которую нам планирует Офис Президента- вот эти "спасатели" войдут в пока еще мирные части Луганской и Донецкой областей, в Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Харьковскую области, люди, не будут знать, как себя вести, скорее всего, будут гостеприимничать или с интересом подходить пообщаться… И судя по количеству людей, не понимающих разницу между русскими казаками, запорожскими, донскими и кубанскими, вряд ли опасность будет замечена вовремя.

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Россия напичкала нас ложными нарративами, историческими симулякрами, ну, и общественными организациями: казацкими, православными, языковыми, историческими. Все годы независимости нашей страны в нас росли триколорадные метастазы. Поэтому вопрос, что оказачивание Донбасса началось в апреле-мае 2014-го, под вопросом. Сколько я помню себя в сознательной общественно-политической жизни, в наших городах активно развивались все эти "донские казачества", "родительские православные комитеты" и прочие вирусы Московии.

Поэтому, напомню я и то, что военно- общественно-политическая организация "Всевеликое войско Донское" официально зарегистрировано в Минюсте Украины даже имеет название на украинском — Міжнародна Козацька Спілка Всевелике Військо Донське.

А вот в России, что интересно, такая организация закрыта Распоряжением от 27 ноября 2017 года, организация исключена из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций общественного объединения Международный Союз Общественных Объединений "Всевеликое Войско Донское", наверное, из-за громкого участия членов этой организации в "спасении народов Донбасса". Ну, то такое!

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Но, пожалуй, красной линией по этой ряженой теме венценосных папахоносцев, я проведу другое. То, что ехало из России, в папахах и эполетах, это одно. Это оккупант, и, как бы он себя не рядил, и как бы себя не называл, он все равно остается оккупантом.

А вот местные жители, с первых митингов "Донбасс просит Россию его защитить", стали активно надевать бурки-папахи и называть себя "батями", вешать на себя погоны и придумывать всевселенские звания генераллисимусов околодонских войск.

Кто они, вот эти ровеньковские казаки, свердловские, антрацитовские, ЯРГи брянки-сссры? -это местные жители принявшие российскую игру "Донбасс-казачий край".

Вот это главное, местное "ополчение", называющее себя "народной милицией", "народными дружинами", сразу нареклось "казачими войсками" и навыбирало себе юртов и атаманов.

Свердловский казачий атаман "РИМ", он же Саша Гайдей, депутат Свердловского городского совета, член КПУ, афганец, предприниматель.

Казаки в ОРДЛО повсюду. Это уже в ментальности, в культуре. Это ряженные эполетно-папахоносные клоуны, которые называют себя "донбасским казачеством", хотя, это обычные террористы, вооруженные и опасные, создающие свою реальность и помогающие оккупанту вытеснять из Донбасса Украину. Многие из них расскажут вам истории "потомственности рода донбасских казаков". За красивыми фразами скрываются бандитские группировки, контролирующие оккупированную территорию.

Саша РИМ Гайдей — это, как и все эти "бати", яркая иллюстрация коллаборциониста, захватившего себе город для решения своих бизнес-интересов. Скажем там, современный полицай, который убивал односельчан в угоду немецким оккупантам.

Такой "РИМ" есть или был в каждом городе ОРДЛО. Вчерашний комми или зэк, наркоман со стажем или безработный алкаш-алиментщик, надевал на себя портупею, шашку, папаху, заявлял о праве на городской престол, начинал грабить.

И если спросить жителей ОРДЛО пророссийской направленности, многие скажут "все в республике хорошо и замечательно, если бы не казаки". Сами казаки всегда ведут себя "я тебя защищал, а ты, неблагодарный" и сразу применяют оружие.

За 2014-2015-й года казаки, козицынские (Козицын — это их атаман из России) и местные, назвавшиеся казаками, разграбили и обстреляли оккупированные города ОРДЛО.

Вот несколько примеров-

https://www.youtube.com/watch?v=71z4qnvPUbs

https://www.youtube.com/watch?v=wCCmKrM34po

https://www.youtube.com/watch?v=IXWUbl2fzlc

https://www.youtube.com/watch?v=Y0G29M3bVwI

Свердловск, которым управлял православный коммунист-казак РИМ, пережил потрясение, когда своих пророссийских жителей грабили свои пророссийские. И триколорадка на торпеде не спасала от экспроприации автотранспортного средства, а крестик на груди от изнасилования. Я писала об эпохе "РИМа" и его "казачках".

Но, это лишь экономика. Сколько эти казачки убили мирных граждан, изнасиловали женщин и несовершеннолетних детей (без разницы, брали и мальчиков и девочек), сколько ограбили домов, угнали машин, об этом молчат мои земляки, так как это для них неудобная тема. Они так кричали Саше Гайдею на митингах "любо", так радовались, когда он "крошил укропов" на КПП "Должанский", в Изварино, под Червонопартизанском, так радовались, что власть в городе своя в доску, то есть народная и для народа, что видимо, простили все бесчинства гайдеевцев в городе.

Свердловск, Луганской области, где я жила, дважды в лице "РУХа" и "Просвіти" подавал прошение в Кабмин и ВРУ о переименовании города в Должанск. Дважды получал отказ — нет денег на документы для процедуры переименования. Так сюда заходил русский мир. При и Кучме и Кравчуке.

Должанском мой город стал уже во время войны. В оккупации есть те, кто пишет "Довжанськ-це Україна" и те, кто истерично орал "никогда мы не признаем Свердловск Должанском". Правда, последняя категория, молча, получает новые документы в Украине, где четко прописано "Довжанськ", и им не жмет. Лишь бы платили.

И все же одно из требований реинтеграции в Украину от "народа Донбасса" — оставить старые названия декоммунизированных городов, памятники Ленина и других героев СССР, например, Свердловск хочет оставить памятники Свердлову, Дзержинскому, Ленину, Ковпаку, как и названия улиц. При этом, те, кто выступает за то, чтобы Свердловск оставался Свердловском и лобызает памятник Свердлову называет себя… Да-да, донскими донбасскими казаками. А сам город — сердцем донбасского казачества. Кстати, многие города здесь уже пишут в соцсетях на русский казачий лад — Станица или Слобода.

Да, Станицу Луганскую они считают исконно русской землей донских казаков именно из-за названия.

Удивительно, но эти ряженные папахоносцы до сих пор не читали историю кубанского или донского казачества. Понятное дело, читать — это не ихнее, это унижает "народ Донбасса". Здесь гордость — "я букварь еще в первом классе скурил". Здесь не стесняются говорить о том, что образование они себе и детям купили, не помня ни ВУЗа, ни специальности, ни темы для защиты диплома.

Свердловск — город казачей славы донбасских донских казаков, говорят папахоносные террористы. Хотелось бы их спросить, как все это помещается в их маленькой пропитой головке, но это глупо. Здесь скрепы закаменели настолько, что сюда не пробьются ни буквы, ни знаки.

Казаки в ОРДЛО — это все сферы жизнедеятельности, власти, милиции, патрули, чиновники…

Донские донбасские казаки живут в городе, который носит имя палача Донских казаков Якова Мовшевича Свердлова. В городе, где охраняют памятники злейшим врагам казачества, Ленину и Свердлову.

Да, уж, иллюстрированная и ожившая история про крестик и трусы. Я уже промолчу, что казаки Донские и Кубанские, это ярые националисты, защищающие свою нацию и свой край от красного террора, и воевавшие против этого самого красного террора на стороне Гитлера.

Но, в головах скрепоносных жителей ОРДЛО за одним карточным столом расписывают пульку Ленин, Сталин, царь Николай, Свердлов, Дзержинский, коммунисты и священники, олигархи и пролетарии, ну, и православные мусульмане, как без них. Без них русскому человеку никак!

Ряженые города ОРДЛО. Они, как новогодняя елка, шарик красный, шарик белый. Так и люд. В них все вот это, симулякры, нарративы, лживая советская история, фейки, страхи, возле памятника Ленина и Свердлова священники (как вы помните, комми были атеисты и расстреливали священников) освящают кизяков с оружием в руках, которые идут умирать за этот свихнувшийся иллюзорный мир.

И, что самое главное, здесь на всем этом выросли поколения детей. На культуре "казаков", на истории, на языке, на ненависти, на любви к Ленину. Детские казачьи корпуса, казачьи школы, папахи в детсаду, "я донской казак" с пеленок, обращение к отцу "батя", приветствие "любо"… Допустим русские уйдут, но вот эти местные останутся, с вот этим мракобесием, этим ряженным миром.

Ну, и чуть истории в тему "донбасско-донских кизяков":

ДИРЕКТИВА ЦК ВКП (б)

Последние события на различных фронтах в казачьих районах — наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы.

Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указан-ные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых "иногородних" к казакам в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

б. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Я. Свердлов Центральный Комитет РКП (б)

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