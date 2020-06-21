Рядом с Одессой из затонувшего танкера пролилось топливо: пляж оказался под угрозой
Из затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi начало выливаться топливо.
Как сообщает "Думская", пятно разлива достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета заявили, что на место происшествия быстро доставили сорбент и разлив топлива был оперативно локализован.
Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.
Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер Delfi под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказывался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.