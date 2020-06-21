Рядом с Одессой из затонувшего танкера пролилось топливо: пляж оказался под угрозой

Общество 16:12, 21.06.2020 Обновлено: 16:42, 21.06.2020

Из затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi начало выливаться топливо.

Как сообщает "Думская", пятно разлива достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета заявили, что на место происшествия быстро доставили сорбент и разлив топлива был оперативно локализован.

Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

"Думская"
"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Общество

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