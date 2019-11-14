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14 ноября • обновлено в 15:39
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"Рябошапку "хлопнули" на взятке?" Журналист рассказал о панике в Генпрокуратуре

8.3т
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Генеральная прокуратура Украины среди рабочей недели, 14 ноября, буквально закрыла двери для посещения посторонними людьми. В помещение пропускали только сотрудников ГПУ, а всех остальных – лишь после тщательного обыска "людьми в черной форме".

Среди посетителей, в частности служащих полиции и СБУ, началась настоящая паника. Об инциденте рассказал журналист Владимир Бойко в Telegram-канале "Записки паскивлянта".

"Утро 14 ноября 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины началось с паники: бюро пропусков закрыто, охрана пропускает на рабочие места только сотрудников ГПУ, а прокуроров с других подразделений, а также полиции и СБУ – после личного обыска", – написал он.

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Журналист рассказал о панике в ГПУ из-за генпрокурора Рябошапки

Журналист рассказал о панике в ГПУ из-за генпрокурора Рябошапки

Как отметил журналист, чтобы пробраться внутрь, лица, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, должны были получить пропуск, подписанный лично заместителем генпрокурора.

"Всюду ходят какие-то люди в черной униформе, всех осматривают", – добавил Бойко.

По его словам, присутствующие сначала подумали, мол, НАБУ "хлопнуло" генерального прокурора Руслана Рябошапку на взятке и проводит обыски в помещениях ГПУ.

"А оказалось, что это в Генеральной прокуратуре Украины приказом Рябошапки введен особый режим в связи с прибытием в Украину миссии Международного валютного фонда", – сказал журналист.

Он также подчеркнул, что свидетелем такого хаоса в ведомстве стал впервые.

"За 28 лет независимости Украина видела всяких генеральных прокуроров. Были алкоголики, взяточники и просто бандиты. Но душевнобольной оказался на этом посту, кажется, впервые", – подытожил Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал попытку народных депутатов от фракции "Слуга народа" убрать его с должности. В частности, он не считает, что давление со стороны отдельных политиков приведет к отставке.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Boyko Arkadiy
Boyko Arkadiy
Але психічнохворий опинився на цій посаді, здається, уперше", – підсумував Бойко. Не впервые. У генпрокурора Потебенько была официальная группа инвалидности, по шизофрении.
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иловайский юрий
иловайский юрий
шапито)
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