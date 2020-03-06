Рябошапка попрощался после отставки и показал фото из Офиса генпрокурора

Уволенный из должности главы Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка поблагодарил бывшую команду из ведомства за хорошую работу и попрощался с ними по соцсети.

Об этом он, в частности написал на своей странице в Facebook, сделав распространение "поста благодарности" от главного военного прокурора и заместителя генпрокурора Виктора Чумака. Тот же опубликовал соответствующие фото.

"Пишу это от имени всех нас. Хотим поблагодарить всех людей доброй воли, которые поддерживали нас в этой непростой деятельности. Мы все были и являемся командой, которая и дальше будет работать ради страны", – отметил Чумак.

Команда Рябошапки Facebook/Виктор Чумак

"Наша dream team благодарит всех, кто был с нами, кто нам помогал в это непростое время. П. с. Гюндуза Мамедова нет на этом фото, поскольку он болеет. Друг, выздоравливай поскорее!" – ответил репостом экс-генпрокурор.

Команда Рябошапки Facebook/Виктор Чумак

Как сообщал OBOZREVATEL :

В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ по Держбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если ты не результата – до свидания", – подчеркнул президент.

5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Володи".

Кандидатами на место генпрокурора назвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушас и главу ГБР Ирину Венедиктову.

Впоследствии некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники в Офисе генпрокурора, заявляли, что первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Виктор Чумак.

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