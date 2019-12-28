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28 декабря • обновлено в 19:16
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"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"

12.3т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, потребовавший освободить из СИЗО подозреваемых экс-"беркутовцев" для обмена с "Л/ДНР", во времена расстрелов на Майдане в 2014 году, писал в соцсети, что "не простит" виновных.

На показательный момент обратил внимание в Facebook блогер Роман Шрайк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, он опубликовал скриншот поста со страницы Рябошапки от 22 февраля 2014 года. Будущий генпрокурор поделился шокирующими кадрами убийств на Майдане и написал "Не прощу!"

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"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"

Facebook Романа Шрайка

Пользователи отметили, что так и не смогли обнаружить указанную публикацию. Ясность внес Шрайк – пост доступен только для друзей Рябошапки в Facebook.

В сети раскопали "компромат" на Рябошапку

В сети раскопали "компромат" на Рябошапку

Украинцев возмутила ситуация. "Слово дал, слово забрал", "Не прощу, а оправдаю", "Кресло генпрокурора оказалось ценой прощения", "Это прощание с Майданом", "Приплыли ребята, если это не красные линии, то я не знаю", "Они сделали это вместе", –написали в комментариях.

"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"
"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"
"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"

Как сообщал OBOZREVATEL, на судебном заседании по делу об убийствах на Майдане прокуроры призвали освободить из СИЗО бывших бойцов спецподразделения "Беркут", поскольку они включены в списки на обмен.

Соответствующее письмо с требованием направил сам Рябошапка.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обмен пленными Расстрелы на Майдане
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Он не простит Палубия, Алкошенко и Трупчинова с кроликом Сеней. Слава Унитазам Гальюнам Слава!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Может он грузинских снайперов Парубия не простил?
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Tomas larisa
Tomas larisa
мудак и продажная тварь
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