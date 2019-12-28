"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, потребовавший освободить из СИЗО подозреваемых экс-"беркутовцев" для обмена с "Л/ДНР", во времена расстрелов на Майдане в 2014 году, писал в соцсети, что "не простит" виновных.

На показательный момент обратил внимание в Facebook блогер Роман Шрайк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, он опубликовал скриншот поста со страницы Рябошапки от 22 февраля 2014 года. Будущий генпрокурор поделился шокирующими кадрами убийств на Майдане и написал "Не прощу!"

Facebook Романа Шрайка

Пользователи отметили, что так и не смогли обнаружить указанную публикацию. Ясность внес Шрайк – пост доступен только для друзей Рябошапки в Facebook.

В сети раскопали "компромат" на Рябошапку

Украинцев возмутила ситуация. "Слово дал, слово забрал", "Не прощу, а оправдаю", "Кресло генпрокурора оказалось ценой прощения", "Это прощание с Майданом", "Приплыли ребята, если это не красные линии, то я не знаю", "Они сделали это вместе", –написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на судебном заседании по делу об убийствах на Майдане прокуроры призвали освободить из СИЗО бывших бойцов спецподразделения "Беркут", поскольку они включены в списки на обмен.

Соответствующее письмо с требованием направил сам Рябошапка.

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