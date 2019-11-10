Главная Новости
10 ноября • обновлено в 21:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Рвутся в Россию: жители Донбасса резко выступили против Украины. Опрос

5.6т Читать материал на украинском

Большинство жителей оккупированного Донбасса хотят присоединения к России.

Согласно результатам опроса Украинского института будущего и "Зеркала недели", 50,9% жителей ОРДЛО считают, что эти территории должны стать частью РФ, а еще 13,4% - "частью России, но с особым статусом".

Лишь 5,1% опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины как прежде". Еще 16,2% хотят независимости.

Рвутся в Россию: жители Донбасса резко выступили против Украины. Опрос
Новости
Террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ: много раненых

На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7% заявили "победа", 90,9% - "мир".

При этом те, кто выбрал "победа", отвечали на вопрос "победа над кем?" 23,6% из них ответили "над украинскими фашистами/укропами", над Украиной - 14,3%, над нацистами и нацизмом - 9,3%.

Рвутся в Россию: жители Донбасса резко выступили против Украины. Опрос

Рвутся в Россию: жители Донбасса резко выступили против Украины. Опрос

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
37
14
Смешно
9
Интересно
4
Печально
21
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
укропитеки, не отстанете от Донбасса - бкдете далее рападаться на куски.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иванов Владимир,это наша территория нам пох на ваши визгииникто вас не боиться и будет так как мы хотим)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Шикарно. Пусть уезжают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
2 из 3 ответов | показать все
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Мельников Дмитрий, А болт по всей роже - не хочеш, ка-ца-по-ц.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Себостьян Прейро, уезжают? С-ща! Для начала они освободят ВСЮ оставшуюся территорию Донбасса от вас фашистов, а вот потом войдут в состав России.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Чемодан, вокзал - Пара-ша! Крысчан это также касается!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Инкогнито Назар, чемодан, вокзал, Украина!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения