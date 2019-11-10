Рвутся в Россию: жители Донбасса резко выступили против Украины. Опрос

Большинство жителей оккупированного Донбасса хотят присоединения к России.

Согласно результатам опроса Украинского института будущего и "Зеркала недели", 50,9% жителей ОРДЛО считают, что эти территории должны стать частью РФ, а еще 13,4% - "частью России, но с особым статусом".

Лишь 5,1% опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины как прежде". Еще 16,2% хотят независимости.

На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7% заявили "победа", 90,9% - "мир".

При этом те, кто выбрал "победа", отвечали на вопрос "победа над кем?" 23,6% из них ответили "над украинскими фашистами/укропами", над Украиной - 14,3%, над нацистами и нацизмом - 9,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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