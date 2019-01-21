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''Рвутся к карателям'': появилось показательное видео из захваченного Луганска

5.5тЧитать материал на украинском

В сети показали видео с автовокзала в оккупированном Луганске, на котором видна толпа людей, рвущаяся в Станицу Луганскую, которая находится под контролем Киева, с оккупированных территорий.

Кадры обнародовал на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский. Он указал на то, что люди, судя по всему, не верят в угрозу со стороны Украины.

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"Очередь на луганском автовокзале в автобус на Станицу-Луганске. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого никогда не было, если бы в Украине их действительно подстерегала опасность. "ЛДНР" построены на лжи о мнимой угрозе", — прокомментировал видео он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в террористической "ЛНР" оккупационные власти запугивают население заявлением о том, что ВСУ якобы заминировали шлюзы Мироновского водохранилища и собираются их подорвать.

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Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Едут в плен к БИНДЕРАМ, добровольно.... Украинцы умный народ, ну а вату - на гилляку!
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5
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...да скажите им наконец нашим "кормильцам" шо мы замерзли и развалились 5 лет назад,они просто не в курсе
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4
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ложь. Подстерегает опасность. Досмотры и фильтрационные мероприятия. Нехер шастать сюда.
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3
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