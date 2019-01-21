''Рвутся к карателям'': появилось показательное видео из захваченного Луганска

В сети показали видео с автовокзала в оккупированном Луганске, на котором видна толпа людей, рвущаяся в Станицу Луганскую, которая находится под контролем Киева, с оккупированных территорий.

Кадры обнародовал на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский. Он указал на то, что люди, судя по всему, не верят в угрозу со стороны Украины.

"Очередь на луганском автовокзале в автобус на Станицу-Луганске. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого никогда не было, если бы в Украине их действительно подстерегала опасность. "ЛДНР" построены на лжи о мнимой угрозе", — прокомментировал видео он.

Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу-Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их в самом деле подстерегала опасность. ЛДНР построены на лжи о мнимой угрозе pic.twitter.com/Px8wun1ZIN — Денис Казанський (@den_kazansky) 20 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в террористической "ЛНР" оккупационные власти запугивают население заявлением о том, что ВСУ якобы заминировали шлюзы Мироновского водохранилища и собираются их подорвать.

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