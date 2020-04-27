Рвота и мучительные боли: медсестра перед смертью описала жуткие симптомы COVID-19

В Британии медсестра Анжела Каннингем описала свои "мучительные" симптомы перед смертью от коронавируса COVID-19. Перед кончиной ее рвало, и мучили мышечные боли.

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Последние дни жизни медик провела на аппарате ИВЛ и скончалась в больничной палате, пишет Mirror.

С момента заражения женщина находилась на самоизоляции дома. В соцсети она писала, что у нее "не было ни кашля, ни болей в груди, только мучительные боли в мышцах и суставах" за несколько дней до поступления в больницу. Также ее несколько дней рвало.

Анжела Каннингем Mirror

Младший брат описал свою сестру как "чертовски хорошую женщину", добавив, что она умерла, "делая то, что любила".

"Моя гордость и любовь к моей старшей сестре Энджи никогда не может быть измерена. Я не могу поверить, что больше никогда ее не увижу. Я так сильно тебя люблю, сестренка", – написал он в Facebook.

Каннингем проработала медсестрой более 30 лет, а глава правления здравоохранения Ральф Робертс выступил с заявлением от имени опустошенных коллег и семьи.

Сотрудники говорили о ней, как об "очень уважаемой и ценной коллегой" в больнице, которая "оказывала удивительную помощь пациентам". Другие сотрудники клиники описывали ее, как "одну на миллион".

Больница, в которой работала медсестра Mirror

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