Рвота и мучительные боли: медсестра перед смертью описала жуткие симптомы COVID-19

В Британии медсестра Анжела Каннингем описала свои "мучительные" симптомы перед смертью от коронавируса COVID-19. Перед кончиной ее рвало, и мучили мышечные боли.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Последние дни жизни медик провела на аппарате ИВЛ и скончалась в больничной палате, пишет Mirror.
С момента заражения женщина находилась на самоизоляции дома. В соцсети она писала, что у нее "не было ни кашля, ни болей в груди, только мучительные боли в мышцах и суставах" за несколько дней до поступления в больницу. Также ее несколько дней рвало.
Анжела Каннингем
Mirror
Младший брат описал свою сестру как "чертовски хорошую женщину", добавив, что она умерла, "делая то, что любила".
"Моя гордость и любовь к моей старшей сестре Энджи никогда не может быть измерена. Я не могу поверить, что больше никогда ее не увижу. Я так сильно тебя люблю, сестренка", – написал он в Facebook.
Каннингем проработала медсестрой более 30 лет, а глава правления здравоохранения Ральф Робертс выступил с заявлением от имени опустошенных коллег и семьи.
Сотрудники говорили о ней, как об "очень уважаемой и ценной коллегой" в больнице, которая "оказывала удивительную помощь пациентам". Другие сотрудники клиники описывали ее, как "одну на миллион".
Больница, в которой работала медсестра
Mirror
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская врач назвала совершенно новые симптомы коронавируса.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.