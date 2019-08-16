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"Рвет в клочья!" Фото самого массового убийства в Европе потрясло сеть

3.3т Читать материал на украинском

Фотография, посвященная геноциду в Сребренице (Босния и Герцеговина) в июле 1995 года, когда солдаты Армии Республики Сербской убили около 8 тысяч боснийских мусульман, потрясла сеть.

Снимком на своей странице в Facebook поделилась журналистка Евгения Подобная. Как отметила она, анклав Сребреница – "зона безопасности", которую должны были охранять миротворцы ООН.

"Меня редко цепляют фотографии. Но эта разорвала в клочья... Это – история невероятной жестокости и невероятной измены. Людей, которые искали защиты у миротворцев, просто выпихнули на верную смерть. Все понимали, что будет с теми мужчинами. Никто не спас их", – написала Подобная.

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Иллюстрация. Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

Иллюстрация. Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

Википедия

"Рвет в клочья!" Фото самого массового убийства в Европе потрясло сеть

facebook.com/evgeniya.podobna

Она пояснила, что на фото изображена рука женщины-антрополога, которая держит руку одного из погибших во время эксгумации.

"Наконец кто-то протянул ему руку помощи. Скоро его идентифицируют и он наконец поедет домой", – добавила журналист.

Отметим, резня в Сребренице является самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Черниговщине под фундаментом сельского дома строители нашли останки детей и подростков, вероятно, принадлежащие жертвам Голодомора.

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Место
Босния и Герцеговина
Теги
убийство История фотографии
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Помнится в Украине пару лет назад ратовали за Хорватский сценарий для Донбасса... А теперь "рвет в клочья".
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сейчас налетят жители хлопковой плантации... Вата будет биться в падучей и доказывать, что сербы-братушки не виноваТЫИ. Это клевета !!!!
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