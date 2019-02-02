''Ружье выстрелило!'' Цимбалюк объяснил, почему марионетки России не имеют шансов в Украине

Ни один из пророссийских кандидатов на президентских выборах в Украине не имеет шансов на победу. Ведь 11 тысяч жертв, принесенных их страной-покровителем, не прошли для народа бесследно.

Следовательно, идея о дружбе народов и русском единстве полностью утратила свою актуальность после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Интересные люди. Сначала их страна захватывает части этого "юго-востока", Крым и часть Донбасса, а потом делают вид, что ничего не произошло. После такого количества жертв понятно, что никакому так называемому пророссийскому политику особо ничего не светит. Идею про дружбу Россией и русский язык можно было продавать до 2014 года. Сейчас уже нет, поезд ушел, ружье на стене выстрелило", — сказал он.

Выборы в Украине Укринформ

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Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Цимбалюка, Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации. Это необходимо ей для того, чтобы сделать новую власть соседней страны полностью подконтрольной себе.

Также он считает, что если Россию не устроит итог президентских выборов в Украине, то она с большой долей вероятности может вернуться к горячей фазе войны на Донбассе.

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