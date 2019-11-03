Сразу скажу, что не хочу обидеть женщин, но все же скажу. Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"?? Я стала открывать профили тех, кто кричит, что у нас гражданская война, что нам нужен мир любой ценой, кто цитирует российских пропагандистов. Все этих людей объединяет совковость. Особенно женщин, как будто я смотрю фото 70-х годов и даже мои ровесницы выглядят как учительницы с моего детства.

Мне как дипломированному психологу всегда интересно, что движет людьми. Я думаю, что они остались в том времени, дети Советского Союза, они так и не приняли современный мир. Своих детей они так же воспитали и ни шагу вперёд. Мы, кто живем уже в другом времени, движемся, хотим менять страну и себя, потому что меняется весь мир, никогда не поймём друг друга. Когда я читаю их комменты, я сразу представляю как выглядит этот человек и ни разу не ошиблась.

Что самое интересное, люди живущие за границей и скучающие за совком, выглядят так же. Когда я спросила у мамы, скучает ли она за Союзом, она мне сказала, что скучает только за молодостью, но если бы знала, как живёт цивилизованный мир, сделала бы все возможное, чтобы уехать.

Мой папа будучи ведущим инженером, по работе ездил в Сараево, бывшая Югославия и был в шоке, как жили мы и как они. Пропаганда сегодняшних РОС ТВ кишит советскими фильмами и сказками, как было хорошо и что все надо вернуть. Мы только недавно узнали, что за красивыми фильмами стояла нищета и уничтожение всех несогласных. Соседи прямой дорогой идут назад, рабами легче управлять в состоянии войны со всем цивилизованным миром.

Совковость для меня как клеймо рабства, невежества и вечной бедноты. Не дай Бог повторить. Хотя бы детям своим дайте право выбора, иначе многие из них так и будут погибать в бесконечных клановых войнах. Мы должны жить по другому!

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