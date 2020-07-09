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Русский язык в Украину завезли танки, – Ницой

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Общество
1,4 т.

  • Двуязычие украинцев возникло не по историческим причинам

  • Русский язык в Украину завезли танками и голодоморами

  • Русскоязычные украинцы должны учить украинский

Русский язык в Украину завезли танки, – Ницой

Российскую речь в Украину завезли танки – Ницой.

Русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически.

"Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью", – заявила во время эфира на телеканале Obozrevatel TV писательница и языковая активистка Лариса Ницой.

"Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид", – подчеркнула она.

Писательница назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками". "Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам о "так исторически сложилось". Учите язык. Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – резюмировала Ницой.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля Конституционный суд начал рассмотрение закона об украинском языке на предмет конституционности. Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019.

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