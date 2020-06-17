Россияне столетиями говорят на "русском" новоязе, даже не подозревая, что корни его идут из украинского (руського) языка, который Петр I сделал в свое время единым языком своей Империи.

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть"...

(Св. Евангелие от Иоанна 1:1-3)

Язык есть правдой, душой народа. Объяснением природы нации, ее сути. Язык есть языком Бога, языком на котором нация говорит с Богом…

Сегодня я все чаще прихожу к мысли, что язык есть и неким предохранителем, но это отдельная тема, для отдельного исследования.

Нам годами твердили, что украинский - есть нелепая смешная пародия неграмотных крестьян на русский. Мы привыкли верить, что украинский - язык забытого и забитого селянства.

В реальности оказалось, что все это немножечко, совсем чуть-чуть, вообще не так!

Руський - украинский существовал задолго до формирования "русского" новояза, и свидетельств тому огромное количество.

К примеру, вы знаете, что в украинском языке 650 000 слов (литературный - 250 000 + 400 000 устаревших и диалектных слов)? А в русском языке всего во всех диалектах 115 000 слов (словарь Даля)?

Знаете, что русский изобилует болгарскими тюркизмами, а украинский полон не полонизмов, как нам долгое время доказывали, а остатков кельтского наследия?

Наверняка нет.

Впрочем, это и не удивительно.

Сегодня я не буду сегодня сильно углубляться в тему, пробегусь лишь по словам которые вы хорошо знаете, но их украинской природы не признаете.

В русском языке огромное количество украинизмов, которые во многом объясняют наши культурные различия, попробуем сегодня лишь чуть-чуть задеть эту тему:

Колобок

"Герой русской сказки" - мучной шарик носит имя Колобок. Имя это состоит из двух украинских слов "Коло" - круг и "бок" одинаковое для обоих языков. Собственно поэтому, если бы сказка и правда была русской, то герой бы носил имя Круглобок.

Мур

Оказывается, эпический силач Илья Муромец родом был вовсе не из Мурома, но силен он был как стена.

Да-да - "мур" - это украинское слово обозначающее стена. Илья Стена - таким бы было имя "русского героя". Но...

Не пишу, что Илья был богатырем, так как это слово к нам тоже пришло из тюркского "батыр".

Повстанец

Слово Повстанец в русском языке есть, но вот производное оно как это удивительно не прозвучит от слова Восстание, что вот никак не логично.

В то же время по-украински все верно: Повстанец вполне логично происходит от Повстання.

Исходя из этого, в русскому правильно стоит называть бунтовщиков не Повстанцами а Восстанцами, вот только как то не получается.

Люди

Все вы знаете русское слово Люди, обозначающее множество Людей, все казалось бы хорошо, вот только в единственном числе по-русски Люди - это Человек! В то же время в украинском такой проблемы нет!

"Людина" - это человек по-украински!

Я думаю, вряд ли кто-то сможет объяснить, почему, в русском языке так получилось?

Откуда Человек, взялся в русском?

Опять жесткое заимствование из украинского: Чоловік, что в перевод не русский Муж или Мужчина.

Интересна трактовка Людини - Человека, которую дает в своем словаре Даль, у него есть единственное число:

"Людин, единственное число от Люди - Человек . В древности: Гражданин, Обыватель, Вольный человек, Не крестьянин (имеется в виду не крепостной. Ныне: Простолюдин или Человек из черни, Мужик".

А вот еще одна шикарная трактовка, оттуда же: "Людина (московское презрительное): Людина не человек"...

Есть вопросы?

Стрельцы

Не помните, кого казнил царь Петр? Стрельцов! Воинское подразделение названое почему-то не по-русски Стрелками, а именно Стрільцями !

Википедия пишет, что стрельцы это: "Первое регулярное войско созданное на России Иоанном Грозным".

А также, что: "Изначально, древнее славянское слово стрельцы обозначало лучников, являвшихся важной частью любого средневекового войска".

Спорить с определением, что украинский - это славянский язык мы не будем. Вот только Стрельцы - это не не Лучники. Стрельцы - это именно те кто умел стрелять из ружей - украинские казаки-мушкетеры !

И да, это именно наемники из Украины. Украинские козаки нанятые московским царем за более чем высокую цену охранять его от народной любви.

Нанятые потому что у украинских козаков было понятие договора, чести. Тех вещей, коих на Московии и тогда и сегодня днем с огнем сыскать было нельзя.

Заметьте Стрельцы подразделялись сотнями и управляли ими Гетманы.

Пытка

Пытка простое и понятное каждому россиянину слово происходит вовсе не из русского языка, а из украинского. Питать по-украински означает Спрашивать.

Палачи питали - спрашивали своих пленников, выпытывали у них требуемые ответы.

Забавно, что на украинском питать не употребляется как название мучительного способа получения информации.

Палач по-украински Кат, а пытать по-украински катувати.

Корни у этого слова кельтские, и даже на современном английском Cut обозначает: Резать, Отрезать, что полностью соответствует описанию занятий палача.

Но это не так, есть в украинском еще одно слово обозначающее Пытку, а точнее Мучения - Тортури. Слово это точно кельтское и сохранилось оно в современном французском: Torturer по-французски обозначает Мучитель.

Кельтские корни украинского языка

Можно смело утверждать, что утверждение о том, что кельты не заходили за Карпаты неверное, множество поселений Правобережной Украины носит кельтские имена, легко переводимые на современный английский и не имеющие перевода на любой из славянских языков:

Луцк - Luck (Счастье, Везение, Удача). На название могло повлиять или удачное место для строительства города, или удача, например, в битве.

Винница - название, как и Венеция в Италии, и как Вена в Австрии связано с как многие утверждают кельтским племенем Венеты (его также называют и славянским племенем).

Сквира - Square (Квадрат, Площадь, Каре) - наверняка такое название город получил из-за формы крепости, замка, укрепления, которое там было возведено.

Антонимы русского и украинского

Достаточно интересно рассмотреть группу слов украинского языка, которые в русском приобрели обратное звучание, стали антонимами их первоначальному смыслу:

Гонор

Гонор в украинском, как и по-английски Honor обозначает: Гордость, Честь. На современном русском Гонор - это Гордыня, Самовлюбленность, Тщеславие.

Страва

Страва - в переводе с украинского: Блюдо, Кушанье, Приготовленная к употреблению пища, превратилась в русском в Отраву!

Врода

Врода в переводе украинского, это Красота . В русском Врода стала Уродством.

Лихий

Интересно получается, что слова в украинском носящие положительный характер в русском приобретают негативный оттенок. Со словом Лихий получилось наоборот.

Лихий - в переводе с украинского: Плохой, Злой, Опасный, Черт, Зло. На русском же Лихой значит: Молодецкий, Хваткий, Бойкий, слово не несет в себе негативной коннотации.

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