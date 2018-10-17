Мне, как русскому по национальности долгое время было приятно верить в то, что украинский язык произошел от русского. Но вынужденно отключившись от российской пропаганды и начав изучать этот вопрос глубже - я понял, что все как раз наоборот.

Еще долгое время российский ватник и ура-патриот все-равно будет свято верить в то, что украинский язык - это даже не язык, а диалект. И при поддержки на уровне правительства этот украинофобский миф выглядит для них правдой. Убеждать их в обратном нет никакого смысла. Но кому интересно приведу статью от Leshijy:

Как украинский язык может быть диалектом русского языка, если в украинском языке 650 000 слов (литературный - 250 000 + 400 000 устаревших и диалектных слов)? А в русском языке всего во всех диалектах 115 000 слов (словарь Даля). Чей язык чьим диалектом является? Я могу любое российское слово со славянским корнем вывести, пользуясь украинским языком. Но не каждое украинское слово вы выведете, пользуясь русским языком.

Только задумайтесь. Украинское "од" задом наперед читается как "до" (обратное направление). В русском же как ты не пытайся, а из слова "от" ты слово "до" не получишь. В русском языке нет украинских слов "до рогу" (до перекрестка), зато есть производное от них - слово "дорога".

Нет в русском языке украинского слова "прати" (стирать), зато есть производное от него - "прачка".

Нет в русском языке украинского слова "пружній" (упругий), зато есть производное от него - "пружина".

Нет слова "тягнути" (тянуть), зато есть "тяготы".

Нет слова "гребти" (грести), зато есть производное от него "грабли".

Нет в русском языке слова "місити" (месить), зато есть у русских производное от него - слово "миска" (посудина для замешивания теста).

У нас "пеньок"-"опеньки". В обоих словах встречается корень "пеньок". У русских же это будет "пенёк"-"опята" (во втором слове настолько искривили корень, что слово пенек уже не получается).

У нас сир-сироватка (от слов "сыр мять" - сыроватка - то что остается после отжимки сыра) (в обоих словах корень сир). В русском же языке настолько искривился корень, что слово "сыр" уже не получается - "сыворотка".

В украинском языке "ведмідь" - тот кто ведает где мед. В русском же языке "медведь" - мед, который ведает где он есть. Маразм, не правда ли?

И после этого нам рассказывают, что мы от них произошли. Может наоборот? И кое кто при этом плохо усвоил наши слова.

У нас діти-дитина (множественное число - единственное число). В русском же языке "дети" - "детина" (великан). Абсурд, не правда ли?

По украински "бджола" (от слов "буде жалити"). По русски "пчела".

Украинская цепочка: людина-люди-людство. Русская цепочка: человек-люди-человечество.

Украинская цепочка: будинок-будувати-буда. Русская цепочка: дом-строить-будка. Сплошные исключения из правил.

Украинское "суворий" (вспомните Суворова) - русское "суровый" - перекрутили.

Украинское "нагромадження" (от слова "громадити"). Русское "нагромождение" (слова "громождить" нет).

Украинское "лихий" (плохой. а дословно - от слова "лишения" - в русском языке это слово имеет негативную окраску). Но русское "лихой" - это герой

Украинская цепочка: очі-окуляри. Русская цепочка глаза-очки (немецкое слово glass - стекло).

Украинская цепочка: праска-прасувати. Подчиняется одному правилу. Русская цепочка: утюг-гладить. Не подчиняется одному правилу.

В сборнике Святослава 1073 года встречаем украинское "дав" вместо церковнославянского "дал".

Украинское "буджу" (от "будити" - корень буд - везде присутствует) - в Российском же "бужу" (корень "буд" вообще не получается). русское ж (из слова бужу), появилось только в 16 веке и было переделано из церковнославянского жд. (жд до сих пор встречается в слове "возбуждать" - но корень "буд" - от будить из этого слова аж никак не получится. То бишь церковнославянский язык - производный от староукраинского, а не наоборот).

Украинское бути-буду (и там и там "у"). Русское быть-буду (не подчиняется одному правилу).

У всех славян пишется "его", но только русские читают это слово как "ево".

От украинского мелко "посікти" произошло слово "песок" (по есть посеченный мелко), но слова "секти" в русском языке нет.

Отсюда ж и украинское слово "сокира" - от слова "сікти". А в русском ему соответствует тюркское "топор".

Украинское "вдома" (то есть в + домі) - имеет значение. Русское "дома" - не имеет значения.

В украинском "зобов’язувати" в корне присутствует слово "в’язати". В русском же язіке буковку "в" выкинули - "обязывать".

В русском вместо украинского слова "коло" употребляют "круг". Но присутствует производное от нашего кола - это слова "колода" (в разрезе колоды в форме заложено коло).

Российское "стена" происходит от украинского "з тину" - брали тын и обмазывали его глиной.

Украинское "дім" (дом) производное от слова "дым". Да и по звучанию оно ближе к исходному варианту, чем российское "дом".

Украинское слово "лан" (поле) присутствует в корне российского слова "поляна", но слова "лан" в русском языке нет.

Украинская цепочка "вітер-вітрило". Русская цепочка "ветер"-"парус". До Петра 1 в российских диалектах употреблялось украинское слово "ветрило" и "щегла" (вместо западноевропеского "мачта"). Сравните єто с украинским "щогла".

До Петра 1 употреблялось российское "тятя" - аналог украинского "тато" (папа). Папа ж в русский язык попало из французского при Екатерине 2-й.

Так же и славянские названия месяцев, мы, украинцы сохранили, а в России их заменили на французские соответствия.

Украинское слово "годити" (родить, угождать). От него происходит российское "год", но слова "годити" в русском нет. То есть год - это пора от урожая до урожая (годити - родити).

Зато есть производное от слова "годити" - это "выгода".

Из украинского "лагодити" выпало "го" - получилось русское "ладить". Таким образом Ладога - это перекрученное украинское "Злагода" (спокойствие, порядок) - то есть дословно - спокойное озеро.

Украинская цепочка "харчі-харчуватися-харчовий". Русская цепочка "харчи"-"питаться"-"пищевой".

В украинском языке буква "в" стабильна в таких словах "взяв", "дівати", "дів". В русском же языке такого постоянства не наблюдается - наблюдается то появление буквы "в", то буквы "л" (чередование в-л): "взяЛ"-"деВать"-"деЛ".

Украинская цепочка "розповідь-оповідання-оповідка-повідати-відати-скуштувати-відвідати-заповідати." Русская цепочка "рассказ-повествование-рассказ-поведать-ведать-отведать-посещать-завещать." - не подчиняется одному правилу, такое впечатление что набрана из разных славянских языков-диалектов. Украинская цепочка "керувати"-"кермо"-"корма" (на корме было кермо - руль). Русская цепочка "руководить" (руками водить) - руль (английское слово) - корма.

Для украинцев "намагатися" (на + могти) то есть пересиливать себя, превосходить свои силы. В русском же языке ему соответствует слово "попытка" от слова "пытка" - яркий пример разного способа мышления, заложенного в языке. Соответственно украинский язык учит работать, а русский язык учит лениться.

Украинская цепочка "Рух"-"ворушити"-"руйнувати".

Русская цепочка "движение"-"ворошить"-"рушить". Русское "рушить" - уничтожать - производное от украинского "рушати"-"рух" - (двигать-движение). Подвинешь стену - она рухнет.

Украинское "крапати" "р" отпала - получилось русское "капать".

Украинское "лелека" (аист) от имени богов Леля и Лили и ихнего ребенка - Ляли. Отсюда и вера в то что ребенка приносит аист. Отсюда ребенок лежит в люльке и ему поют Люли. Но слова "лелека" в русском языке нет, а детей он все равно приносит.

Аист - сокращенно от украинского "жАб ЇСТь" (жаб ест).

В русском языке нет украинского "плескати", но когда русские пляшут - они "плескають" (хлопают в ладоши). Отсюда и слово пляс.

Украинское "їжак" (от слов їжа - еда - в сказках ежик носит еду на иголках). Русское "ежик" - это исковерканное украинское "їжак", но слова "їжа" в русском нет. Зато есть в русском "ешь" - производное от "їжа".

Украинское "рідкий"-"рідина" происходит от слова "родити". Без рідини (жидкости) ничего не родится в огороде. Русское ж слово "жидкий" - это искревленное на польский манер слово (поляки меняют буквы "р" на "ж", как в словах Ряшів-Жешув - украинское и польское название одного и того же города).

Украинская цепочка "дуХ-диХати-диХання." (везде "х") Русская цепочка "дух-дышать-дыхание" ("х" чередуется с "ш" - нет постоянства). Все эти слова производные от украинского "дмухати" (м выпала - получилось дух).

В русском языке нет украинского слова "купа", "копа" (куча). Зато есть слова производные - "куплять", "копить" (на купу - на кучу).

Российское "еще" - производное от украинского "є ще" (есть еще).

Русские слова "сегодня", "сейчас", "сию минуту" - содержат украинское слово "це" (се) (цього, цей, цю). В русском языке такого слова нет. Вместо него употребляют слово "этот".

Украинская цепочка: кошти-коштувати-кошторис-коштовний-кошерний-кошель. Российская цепочка: деньги-стоить-бюджет-драгоценный-кошерный-кошелёк.

Украинская цепочка: ліки-лікувати-лікувальний-лікар. Российская цепочка: лекарство-лечу-лечебный-врач.

Украинская цепочка: їжа-їж. Российская цепочка: еда-ешь.

Украинская цепочка: жувати-жую. Российская цепочка: жевать-жую (то "е", то "у").

Украинская цепочка: йти-прийти. Российская цепочка: идти-прийти.

В русском языке присутствует имя "Володя", но украинского "володіти" (владеть) нет.

От украинского "плутати" отпала "л" - получилось русское "путать". Но слово "плут" в русском языке присутствует в первоначальном состоянии.

Украинская цепочка: рост-рости. Российская цепочка: рост-расти (то "о", то "а").

Украинская цепочка: ловити-виловлюю. Российская цепочка: ловить-вылавливаю (то "о", то "а").

Русское "зеркало" происходит от украинского "зиркати" (смотреть). Русское "зрение" - искривленное украинское слово "зір" (зрение).

Украинское "райдуга" (дуга в рай) - буква "й" отпала - получилось русское "радуга".

Украинское слово "вирій"-"вир". Российское соответствие - (рай)"ирий"-"водоворот". То есть слова "вир", "вирувати" в русском нет. Вир - это портал в рай. Свет в конце тоннеля. Дословно выр - это портал, водоворот.

Украинская цепочка: негідник-гідний. Русская цепочка: негодяй-достойный.

Украинская цепочка: ступня-ступаю-поступово. Русская цепочка: стопа-ступаю-постепенно. Последнее слово есть в англ. языке: step - шаг.

Украинское "мій" и "мий" звучат по разном. Им соответствует русское "мой" и "мой" (читаются одинаково - возникает путанница - признак деградации склонения слов).

Украинское "мити"-"мию" (везде "и"). Русское "мыть"-"мою" (то "ы", то "о" - нет постоянства).

Русское "порядок" получилось из украинского "по + рядок" (по строках), но слова "рядок" (строка) в русском нет.

Украинское "вимога" (требование) отсутствует в русском языке. Зато есть производное от него - "вымогатели".

Российские слова "требовать", "потребность" происходят от украинского "треба" (нужно).

В русских сказках есть "Сивка-Бурка" и слово "сивый". Но украинского слова "сивіти" (седеть) нет, как и слова "сивина" (седина).

Украинская цепочка "слиз"-"слизький". Русская цепочка "слизь"- "скользкий".

Украинское "пряжене молоко" (топленое молоко) - "п" отпала - получилась российская "ряжанка". Пряжити - это "нагревать" по украински. Но слова "пряжити" в русском нет.

В русском есть слово "размякнуть", но украинского слова "м’який" (мягкий) нет.

В русском "шальной" есть, а украинского слова "шал" (баловство) нет.

В русском "порожняк" есть, а слова "порожній" (пустой) нет.

В русском "смерд" есть, а "смердіння" нет. Есть исковерканное - "смрад".

В русском языке есть такое растение - "солодка". Но украинского слова "солодка" (сладкая) в русском языке нет. Корень этого растения сладкий на вкус.

В русском есть слово "якобы", но украинского слова "як" (как), от которого оно создано нет.

русские деепричастия на -чи, -вши украинского происхождения. Вони скорее составляют исключение. Тогда как за правило взяты форми на -я. Примеры: идучи-идя, глядевши-глядя. Будучи. Евши, Хлебавши.

В русском языке есть "потуги", но нет слова "потужний" (мощный).

В русском языке есть слово "беспечный", но нет украинского слова, от которого оно создано - "безпека" (безопасность).

От украинского слова "кістка" (косточка) происходит российское "кисть", "кисточка". Но украинского "кістка" в русском нет.

Во всех славянских языках есть слово "голова". Но только украинцы голили голову. Голити - по-украински - брить. То есть выстригать оселедец - чуб. Хотя на ранних этапах все славяне носили чубы. Тот же Святослав, например, польская династия Пястов, хорваты на картине Целестина Медовича "Приход хорватов" с чубами нарисованы. Новгородский идол с чубом найден.

Украинская цепочка: теля-телята. Русская цепочка: теленок-телята.

Наши предки орали землю и при этом пели песни - гимны богам. Отсюда у нас орать - это вспахивать землю, а в русском языке местные финно-угры не допоняли что мы делаем и орать - это у них кричать (даже не славить богов, заметьте).

Во всех славянских языках невістка - это молодая жена (свадьбу они уже давно отыграли). Только в русском языке невеста - это еще не вышедшая замуж, а только выходящая замуж девушка. То есть российское население слабо понимало смысл славянских слов.

Во всех славянских языках "чапля", а в русском - цапля. Цоканье - это отличительная черта реликта финно-угорского языка племени мещеря. За пределами расселения мещери цоканье не встречается.﻿

И на последок, сколько в русском языке синонимов к слову "горизонт"? Горизонт и небосвод.

В украинском их 12: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

Если вы дочитали до этого момента, то вы точно не "ватник" и вам небольшой бонус в виде фрагментов из популярных фильмов:

"Украинцы - не русские" из фильма Перевозчик-3:

Украинцы до 1939 года в польских документах назывались русинами (не путать с русскими). Русинами названо население Руси в Правде Ярослава:

Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него.

Где: русин - это украинец. Словенин - это житель российского Новгорода. То есть, на Руси не было единого народа. Население современной России русинами не считали.

Современные же русские отвечают на вопрос "чьи подданные?" Чьи подданные - подданные русин, подданные Руси - русские подданные. Нет китайских, нет французских в русском языке. Есть только русские. Российское Залесье платило дань украинскому (русинскому) Киеву во времена Руси.

Тарас Шевченко в сериале "Доктор Хаус":

Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига в сериале "Прикосновение зла" говорит на украинском:

И чтобы выучить украинский нужно всего лишь желание. Это доказала француженка выучившая украинский язык за два месяца: