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20 января • обновлено в 02:03
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"Русский трофей"? Москве напомнили показательный исторический факт о Крыме

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Россию в очередной раз поставили на место из-за аннексии украинского Крыма, которую и считает "восстановлением исторической справедливости".

На показательный факт о полуострове указала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". В частности, опубликовала фото одного из старейших его храмов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о мечети Эски-Сарай, расположенной в нынешнем Пионерском, которая является памятником крымскотатарской архитектуры XIV века.

Москве указали на исторический факт о Крыме

Москве указали на исторический факт о Крыме

"Мечеть Эски-Сарай (Пионерское). В Википедии находим информацию – памятник архитектуры XIV в. Одна из самых старейших мечетей в Крыму, но исконную русскость Крыма это никак не подрывает же!" – иронично подчеркнула она.

При этом кто-то из пользователей соцсети заявил, якобы эта мечеть стала еще одним "русским трофеем".

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

twitter.com/KrimRt

Блогер же посоветовала россиянам окунутся в историю Крыма, который никогда не был и не будет "исконно русским".

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

twitter.com/KrimRt

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

twitter.com/KrimRt

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

Мечеть Эски-Сарай в Крыму

twitter.com/KrimRt

Скриншот

Скриншот

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма признались в экономическом упадке, который наступил после аннексии полуострова Россией. Местные сняли на видео полностью разрушенный оккупантами один из цехов молокозавода в Евпатории.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
История фотографии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то бред. Как будто кто-то в России отрицает исторические факты и утверждает, что в Крыму до завоевания его Россией не было крымских татар. Хрюксолана высосала это из пальца
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Alex Alex
Alex Alex
Какелы, а Львов это исконно какляцкий город? Нет? Вот то то-же!
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