"Русский трофей"? Москве напомнили показательный исторический факт о Крыме

Россию в очередной раз поставили на место из-за аннексии украинского Крыма, которую и считает "восстановлением исторической справедливости".
На показательный факт о полуострове указала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". В частности, опубликовала фото одного из старейших его храмов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Речь идет о мечети Эски-Сарай, расположенной в нынешнем Пионерском, которая является памятником крымскотатарской архитектуры XIV века.
Москве указали на исторический факт о Крыме
"Мечеть Эски-Сарай (Пионерское). В Википедии находим информацию – памятник архитектуры XIV в. Одна из самых старейших мечетей в Крыму, но исконную русскость Крыма это никак не подрывает же!" – иронично подчеркнула она.
При этом кто-то из пользователей соцсети заявил, якобы эта мечеть стала еще одним "русским трофеем".
Мечеть Эски-Сарай в Крыму
twitter.com/KrimRt
Блогер же посоветовала россиянам окунутся в историю Крыма, который никогда не был и не будет "исконно русским".
Мечеть Эски-Сарай в Крыму
twitter.com/KrimRt
Мечеть Эски-Сарай в Крыму
twitter.com/KrimRt
Мечеть Эски-Сарай в Крыму
twitter.com/KrimRt
Скриншот
twitter.com/KrimRt
Мечеть Эски-Сарай (Пионерское). В Википедии находим информацию-памятник архитектуры XIVв. Одна из самых старейших мечетей в Крыму— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 січня 2020 р.
но исконную русскость Крыма это никак не подрывает же! pic.twitter.com/kT8hgeG4Yo
Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма признались в экономическом упадке, который наступил после аннексии полуострова Россией. Местные сняли на видео полностью разрушенный оккупантами один из цехов молокозавода в Евпатории.
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