Россиянин нарушил границу, чтобы попросить убежища в Украине

Пограничники в Луганской области 26 октября задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком.

Мужчина рассказал, что сбежал из России, где его преследуют за проукраинские взгляды, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Задержанный пояснил, что он родом из Казани. С 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в Российской Федерации.

С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден, из-за частых угроз, возможного нового заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) мужчина обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что гражданин России незаконно пересек украинскую границу, чтобы попросить статус беженца. Мужчину задержали возле пункта пропуска "Юнаковка" в Сумской области. Он пояснил, что в РФ его преследуют за политические и религиозные взгляды.