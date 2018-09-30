В Горловке погибло трое детей, еще один ранен. Подрыв противопихотной мины. Мина наверняка русская, так как Горловка оккупирована.

Россияне и их наемники давно используют запрещенные средства поражения, ставят мины на неизвлекаемость нарушая все международные конвенции.

Война закончится победой Украины, но ее эхо будет звучать еще долго, десятки лет. Тонны мин, ловушек, фугасов, растяжек еще предстоит уничтожать, находить и к сожалению будут еще погибшие дети.

"Русский мир" во всем его отвратительном, пропахнувшем мертвечиной облике.