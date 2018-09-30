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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

''Русский мир'' взрывает детей на Донбассе

3.8т

В Горловке погибло трое детей, еще один ранен. Подрыв противопихотной мины. Мина наверняка русская, так как Горловка оккупирована.

Россияне и их наемники давно используют запрещенные средства поражения, ставят мины на неизвлекаемость нарушая все международные конвенции.

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Історії про булінг: щеплення від жорстокості робиться вдома

Война закончится победой Украины, но ее эхо будет звучать еще долго, десятки лет. Тонны мин, ловушек, фугасов, растяжек еще предстоит уничтожать, находить и к сожалению будут еще погибшие дети.

"Русский мир" во всем его отвратительном, пропахнувшем мертвечиной облике.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Комментарии
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2
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Жрет_Говно Украинец
Жрет_Говно Украинец
Да-да, "боевики взрывают своих же детей", "боевики обстреливают самих себя". Сдохните, украинские мрази за всю ложь
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2
1
Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Подрыв противопихотной мины." И это пишет вроде бы взрослый человек? Ошибка просто глаз режет, причем даже браузер подчеркивает ошибку. Автор в школе чем занимался интересно?
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2
5
Проходил мимо
Проходил мимо
Здор Вера, "Зреть" не учили, это тебя вероятно "зреть" учили, но ты все равно не дозрела)
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0
0
Здор Вера
Здор Вера
Проходил мимо, а ты и вовсе мимо школы прошел. а иначе почему тупой такой? не ну да... пехота и все прочее... но зреть в корень не учили?
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0
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Белый господин
Белый господин
Крокодильи слезы. ВСУ пришли убивать. Убивают детей и при артобстрелах и при подрыве на минах. Не путайте причину и следствие, крокодилы.
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6
2 из 6 ответов | показать все
Жрет_Говно Украинец
Жрет_Говно Украинец
Попова Ольга, взрывает и устраивает теракты Украина, а виноват Русский мир?)
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1
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Здор Вера
Здор Вера
Белый господин, от трясця! и чого ВСУ не пришли сразу в кремль убивать. ять.
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0
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