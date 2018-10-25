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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

''Русский мир'' пришел к любителям России: такого даже себе регионалы не позволяли

13.7т

В Донецке перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. Это самый центр города. Всю жизнь был свободный проезд, а теперь только для избранных - для новой МММ-элиты. Даже регионалы себе не позволяли такого хамства.

Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд.

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Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоём же участии.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости ДНР
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Насыров Емеля
Насыров Емеля
Автор мыслит категориями современной украины. Отжали...кто отжал, у кого отжал? Получается у москвичей отжали Арбат, раз там нет проезда? В каждом городе есть центральные пешеходные улицы. А отжимают как раз в современной украине, по законам революции...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
За все надо платить и за тупость тоже
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Fox Allen
Fox Allen
UaDonetsk Umka, да, платить надо. Но самое противное что есть вторые, которые должны платить за тупость первых.
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
Украинский мир - это когда оторванные руки, ноги, головы украинцев лежат на улицах украинских городов в результате разрывов украинских снарядов, прилетевших от украинской армии!!!
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1 из 5 ответов | показать все
Ильченко София
Ильченко София
Дейнекин Игорь, Шобла ты гнида,получил то, шо вы натворили в УКРАИНЕ,сторицей,и больше в 1000 раз.Дохните гниды самой мучительной смертью!Раша должна быть УТИЛИЗИРОВАНА,и ты будешь скоро удобрять землю,гандон ебаный.НЕ-НА-ВИ-ЖУ ВАС,СРУШИСТЫ ИПАНЫЕ,ВСЕЙ ДУШОЙ!ПРОКЛЯТУЩИЕ МОНСТРЫ!
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