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11 февраля • обновлено в 10:56
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Русские выкачали наш газ, а потом продавали по самой высокой цене в Европе

1.6т

"Зачем тебе эта политика?"

Представьте, что ваша семья владела большим богатым старинным домом в центре великолепного города. В этом доме были крепкие стены из камня высочайшего качества, высокие потолки, редкие картины стоимостью в миллионы. У семьи, может быть, был бизнес и земли. Это все было ваше, и с документами был полный порядок.

Вот представьте, вы живете на минималку и экономите на еде, но узнаете, что каморка на первом этаже с решетками на окнах, засранными голубями, а под окнами сломанная лавочка с бомжами и наркоманами - эта каморка единственное, что оставили вам некие "освободители". А весь этот дом однажды построили ваши предки. С нуля. А вам оставили крохи, еще и унизив по ходу дела, и продолжая унижать.

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Квартиранты во власти

Вам не жаль? Вы злитесь? Или нет? Вы, может быть, боретесь за свои права? Или хотя бы собираете документы, отстаиваете свое право в судах, изобличаете это преступление во всеуслышание?

Вот так мы, "меньшинство", относимся к Украине. К ее украденной истории, к исчезнувшим куда-то землям. К тому, что наши украинские достижения однажды назвали "достижениями Союза" - не украинскими, нет! И наш украинский газ выкачали на весь Союз, да еще и продали на экспорт - а когда пришла пора, то стали продавать его Украине по самой высокой цене в Европе. А еще уничтожали нашу культуру, стирая в нашей памяти то самое уникальное, что отличает НАС - от НИХ.

Вот поэтому мы и боремся. Потому что кому-то - "коллекция украденных картин" не дает покоя, а для кого-то это - украденная история, отобранные права и национальная гордость.

Вот примерно так и есть. Было наше - и нашим должно быть. Просто одни мыслят мелко, подавая руку тому, кто их ограбил, - а мы вот так, в масштабе всей страны, зная, что именно мы здесь хозяева.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Достижения СССР - украинские. Преступления СССР - российские. Не перепутайте.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Ось офіційні дані радянської статистики: В радянські часи з України викачали 500 млрд м3. Тільки з прикарпатських родовищ і лише в Росію і соцкраїни було викачано близько 500 млрд кубометрів газу. При нинішньому рівні споживання цієї кількості палива вистачило б майже на 17 років. Український газ з 1960 року поставлявся до Білорусі, з 1961 - в Прибалтику, з 1966 - в Молдову. У 1967 році по газопроводу "Братство" паливо пішло в Чехословаччину, Австрію, а пізніше в Румунію і в Болгарію. У 1975 році до списку країн, які споживали український газ, додалася ще й Угорщина."
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Северг Олег
Северг Олег
Соломянюк Олекса, подсчитай ка счетовод сколько за это время бензина схавали ваши комбайны и грузовики а так же прочий транспорт. Бензина который вы из России получали
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"наши украинские достижения однажды назвали "достижениями Союза" - не украинскими" Какие ваши достижения? Кому эта кобыла чушь хуторскую несет. Вы за 30 лет незалэжности показали все свои достижения, все на что способны. Русские вас вытащили из под ляхов, вернули исконную идентичность, наделили своей землей, отпилив территории от ляхов и османов. Создали инфраструктуру, выплатили внешние долги, а эти недобратья все скулят как их обокрали.
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