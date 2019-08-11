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"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины

5.1т Читать материал на украинском

Спикер МИД РФ Мария Захарова разозлила россиян вмешательством в дела Украины.

В Facebook Захарова выразила возмущение в связи с новостью о том, что украинские полицейские подготовили 800 человек, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории Донбасса.

"А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры", - прокомментировала Захарова, за что ей тут же "прилетело".

Новости
"Это же надо додуматься!" Захарова вскипела из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины

"Русские, вас дома п*здят за то, что пытаетесь голову вверх поднять, но при этом вас волнуют проблемы соседа", "Посмотри, что у вас делается. Рыло свое сунешь", "Смотрите в свою тарелку. У вас побольше тараканов", "А что вы думаете о полиции России, госпожа Захарова? Стыдно дурить свой народ, рассказывая страшилки об Украине", "Вас совершенно не интересует, как Россия горит, в стране протесты..." "Сибирь горит, боеприпасы рвутся, народ возмущается, а их Украина заботит... Сколько можно?" - пишут комментаторы.

"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины
"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Захарову подняли на смех за нелепое фото в боксерских перчатках. Пользователи предположили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Комментарии
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Наверное вся Украина подписана на Захарову
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Когда читаю: "Мария Захарова заявила" , улыбаюсь и вспоминаю старое- Кто о чем,а вшивый о бане ))) Это можно сделать девизом МИДа РФ .Подбросьте Маньке идейку ))))
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Зачем вообще писать о том, что думает эта недалёкая курица? Кому это интересно?
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