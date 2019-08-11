"Русские, вас дома п*здят!" Захарову жестко размазали из-за Украины

Спикер МИД РФ Мария Захарова разозлила россиян вмешательством в дела Украины.

В Facebook Захарова выразила возмущение в связи с новостью о том, что украинские полицейские подготовили 800 человек, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории Донбасса.

"А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры", - прокомментировала Захарова, за что ей тут же "прилетело".

"Русские, вас дома п*здят за то, что пытаетесь голову вверх поднять, но при этом вас волнуют проблемы соседа", "Посмотри, что у вас делается. Рыло свое сунешь", "Смотрите в свою тарелку. У вас побольше тараканов", "А что вы думаете о полиции России, госпожа Захарова? Стыдно дурить свой народ, рассказывая страшилки об Украине", "Вас совершенно не интересует, как Россия горит, в стране протесты..." "Сибирь горит, боеприпасы рвутся, народ возмущается, а их Украина заботит... Сколько можно?" - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Захарову подняли на смех за нелепое фото в боксерских перчатках. Пользователи предположили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!