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"Русские танки никто не ждет": украинский журналист поставил на место пропагандистов Кремля

10.1тЧитать новость на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя кремлевских пропагандистов своей оценкой видео потасовки на Майдане Независимости в Киеве из-за флага России.

В частности он отметил, что эти кадры для желающих ехать воевать против украинцев должны стать свидетельством того, что их ждет неминуемая расплата. Свою емкую речь Цимбалюк произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Вы так увлеклись ретрансляцией вот этих штампов, которые вы повторяете последние четыре года, что не заметили, как начали сами опровергать ваши пропагандистские тезисы. Тезис первый — о том, что русских и русские танки, и русский флаг ждут в Украине. Если кто-то думает, что с флагом страны-оккупанта можно пройти абсолютно свободно, вот вам пример, что это не совсем так. И опять же это очень важная информация для тех, кто собирается "уйти в отпуск" и поехать расширять границы "русского мира", — обратился журналист к россиянам.

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Его речь вызвал гнев у ведущих программы, и они попытались перевести тему на якобы избиение девушки националистом из-за демонстрации российского флага в центре Киева, что, по мнению пропагандистов, является совершенно безобидным жестом.

"У вас мужик здоровый бьет женщину посреди площади на Крещатике, а вы тут: "Русский флаг придет, и вот так будет!" У вас избивает женщину стоит парень на площади центральной, и все на это смотрят трусливо!" — разъяренно кричал ведущий Евгений Попов.

Однако Цимбалюк и тут ответил ему ярким троллингом, намекая на плохую репутацию русских женщин, которую они успели себе заработать беспорядочными половыми связями во время чемпионата мира по футболу.

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"Все мы знаем, какая сейчас идет дискуссия о русских женщинах, но я как иностранец не буду в это вдаваться (в формате чемпионата мира). Самое главное, чтобы все наконец-то осознали, что русскоязычные жители Украины — это абсолютно не означает, что они пророссийские. Если в этой стране, особенно в наивысшем политическом руководстве, будет такое понимание, гляди-гляди и с вопросами войны и мира будет легче", — закончил он дискуссию с "рупорами Кремля".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк выступил на российском ТВ с яркой речью об оккупации Крыма и об открытии Керченского моста, назвав его "пристройкой" к украинской территории.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Если кто-то думает, что с флагом страны-оккупанта можно пройти абсолютно свободно, вот вам пример, что это не совсем так." Со страной-оккупантом разрывают все отношения и объявляют войну. а Украина мало того. что этого не сделала, так ещё и торговлю с "агрессором" наращивает.Флаг РФ запрещён законодательно на Украине?Нет.Следовательно, действия скачущего быдла носят ярко выраженный противоправный характер
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1
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Петров Игорь
Петров Игорь
Зачем нам нужно свои танки посылать в Киев? Какая нам от этого польза? В Крыму и на Донбассе нас ждали и ждут, в Харькове и Одессе скорее ждут, чем не ждут. Но что нам делать в Киеве или Черновцах? Мы же не дураки захватывать эти города, потом миллиарды в них вкладывать, а хохлы будут снова про угнетение по углам шушукаться. Нет. Сначала хохлы на коленях московского царя призовут три раза, а потом может мы согласимся. Но я категорически против даже после такого сценария. Проще подождать вымирания и эмиграции 100% населения Украины и взять пустую землю лет через 50-100.
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1
1
Vasylieva Olena
Vasylieva Olena
Петров Игорь, о чем ты бредишь, жалкий орк?)))
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Fox Serg
Fox Serg
Петров Игорь, Кто это тебя придурка в Харькове ждёт? С какого перепуга? На коленях только в рашке просят, рабы! Закройся уюбище и не мечтай!
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0
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Поставил на место и вызвал гнев? Этих украинских идиотов приглашают, чтобы конкретно над ними посмеяться
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3
Fox Serg
Fox Serg
Рябинин Владимир, Милости просим, на удобрение!
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