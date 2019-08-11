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"Русские своих бросают": АТОшник рассказал о трусости врага в бою на Донбассе

1.1т Читать материал на украинском

Бойцы российской армии во время начала АТО редко приходили "подбирать" своих людей.

Об этом "Апострофу" рассказал боец АТО Иван Журавлев, который в 2014 году принимал участие в боях за Саур-Могилу.

Тогда украинские бойцы вынуждены были несколько дней сражаться в полном окружении российских войск.

На вопрос журналиста, серьезные ли потери в то время украинская армия нанесла противнику, он ответил:

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"Я думаю, что да, потому что только потери могли их останавливать. Но сколько их погибло сложно сказать, потому что убитых и раненых трудно было увидеть в траве. Но после боя они очень редко приходили подбирать своих людей. Я помню только один случай, когда пришел один чеченской внешности и начал что-то искать на этом поле. Как говорят, русские своих не бросают, но на той высоте мы доказали, что бросают, здорово они бросают своих, даже не подбирая раненых".

Иван Журавлев

Иван Журавлев

Апостроф

Отметим, что в августе 2019 года исполняется пять лет боям, которые в 2014 году украинская армия вела на Донбассе, вблизи границ с РФ. Как известно, они завершились окружением подразделений ВСУ в так называемом "Южном котле", а также вторжением регулярных войск РФ.

Ключевым узлом нашей обороны тогда была доминирующая высота Саур-Могила, с которой можно было контролировать огнем значительные территории, в том числе и границу с РФ.

Украинский военный Иван Журавлев был одним из трех бойцов, которые подняли украинский флаг над Славянском, он принимал участие и в боях за Саур-Могилу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО призвал жестко отомстить за погибших на Донбассе. По его словам, дипломатическая гибкость украинской власти в вопросе мирного урегулирования не должна превратиться в мягкость.

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Темы
АТО на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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