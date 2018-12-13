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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Русские рехнулись? О возможной химатаке России на Донбассе

6.5т

Птица на хвосте принесла интересную новость, которая немножко испортила настроение. Но обо всем по порядку.

Как мы помним, где-то с месяц разгоняют истерию по поводу возможной атаки всУ. Но, не простой атаки, а также химической. По словам наркомана басурина, утром 14 грудня всУ должны наступать. Вроде бы и очередной бред, но цель заявления была испугать жителей Мариуполя + в связи с новогодним подорожанием продуктов на оккупированных перебить

основную болючую тему у населения - социальные проблемы - и заставить радоваться тому, что голова и руки-ноги на месте, нех*й про всякую колбасу думать, Хунта скоро еб*шить население бимбасы будет и травить гадостью.

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Теперь о совпадениях. Сразу после первого заявления басурина о будущих химических атаках, фейковое госкомэкомполитики дыныры рассказало о мерах по предупреждению перемещения опасных химических веществ. Дальше - больше: после истерии басурина выступает пушилин и верещит о возможном наступлении всУ на Мариупольском направлении, а сразу за ним разговорился предатель ходаковский, который заявил, что при поддержке рф дынырийцы готовы выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Ну а теперь о птичках. Птица-говорун принесла на хвосте тревожную информацию: на территорию оккупированной Донецкой области были завезены БПЛА. Но не простые, а точно такие же, как Турция предоставила Украине. На БПЛА стоит система самоуничтожения.

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Но это не самое интересное. Самое интересное то, что к беспилотникам завезены боеприпасы с химическим оружием. Итого: на территории оккупированной Донецкой области уже завезены БПЛА, которые идентичны тем, которые Турция предоставила Украине и химическое оружие. Сложите 2+2 сами для чего это все.

Кроме БПЛА с отравой на оккупированные территории приехал русский генерал по фамилии Федоров. Именно этот кадровый русский военный замечен в применении химического оружия в Сирии и Великобритании. Знаете как позывной его? Фокусник

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Морали нет. Как по мне, все очевидно: кто-то в лаптях с балалайкой задумал чудовищную провокацию и хочет использовать для этого химическое оружие. Решится ли на этот шаг рф? Не знаю, честно. Но военные преступления не имеют срока давности, помните об этом, русские оккупанты.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Московец Леонид
Московец Леонид
Смотрю среди высеров ротация-новые кликухи и пониженный уровень подготовки..Срут не снимая портков..!!
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de lik
de lik
Не, русских так просто не победить Хлопцы, айда скакать на майдан!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Понурый фаршик сначала подкуривал стоя на коленях у некоего индивида в лаптях и с балалайкой прямо на донецком вокзале, а затем, набравшись сил, нацарапал новую статейку. ))
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