Главная Новости
1 февраля • обновлено в 14:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России

1.7т
Читать материал на украинском

В одном из кафе в столице Франции Париже украинский борщ назвали "традиционным русским супом".

Инцидент произошел в Cafe Pouchkine, где готовят блюда русской и французской кухни. Фото меню заведения опубликовали на странице посольства Украины во Франции в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Борщ такой себе!" Роберт Дауни-младший забавно обратился к украинцам

"Кажется, особенно ярые поклонники и лоббисты "русского мира" серьезно взялись за гастрономию. Брать не свое, как говорится, очень плохая привычка. С такими темпами, скоро услышим о традиционном русском сыре камамбер, русской паэлье и пицце", – говорится в сообщении.

Меню в кафе

Меню в кафе

facebook.com/ambassadeukraineenfrance

На сайте кафе украинский борщ также называют "традиционным русским блюдом" наряду с пельменями, пирожками и кулебякой.

"В меню Cafе Pouchkine Paris клиенты смогут найти наряду с тартаром из тунца, жареной желтой домашней птицей фламбе из филе говядины с коньяком или "Крепп Сюзетт" с традиционными русскими блюдами, такими как борщ, пельмени, бефстрогонов, пирожки и кулебяка", – пишут на сайте.

Сайт Cafе Pouchkine Paris

Сайт Cafе Pouchkine Paris

Скриншот

Пользователи социальной сети возмутились "кражей" борща в французском кафе и заявили, что "это нельзя так оставлять". Девушка напомнила, что в 2019 году Киллиан Дэро Гоффман из Нью-Йорка, возмущенный надписью о "русском борще" в одном из магазинов в США, через суд доказал, что это блюдо является украинским.

Украинский борщ

Украинский борщ

belonika.ru

"В супермаркете я увидел надпись, борщ - это русское блюдо. Очень возмутился! Поэтому подал судебный иск о намеренном введении в заблуждение потребителей. Я использовал информацию, подтвержденную международным агентством (International ISBN Agency), где указано, что борщ - блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, поэтому у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно, суд вынес решение в мою пользу. Борщ - это украинское блюдо! А владельцы магазина были вынуждены убрать ложную информацию с витрины", – сообщил Киллиан, пишет Експресс.

"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России
"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России

Ранее OBOZREVATEL писал, что стоимость пяти литров борща составляет 97, 95 грн. Соответственно, на 1 минимальную зарплату можно приготовить 42кастрюли борща.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Рецепты
Место
Франция Париж
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
9
37
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Вот,уже и американцы возмутились..Русские воруют все..Даже национальные кухни !Низко,ничего не скажешь...Ну,есть у вас щи..Так,рекламируйте всему миру его,нет же..Нужно украсть все -что вкуснее и по жирнее..Кстати,а пельмешки,кажись то блюдо народов Сибиры..Китайцы,говорят ,что это блюдо ихней национальной кухни..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, вам и правда надо организовать министерство по отслеживанию х*рни в мире. Вам же делать нечего. Министром предлагаю либо медовара, либо роксолану.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Русня, у вас есть хоть что нибудь, не пиЖЖенное ? Не, ну это вААще, уже и борщ спиZдили ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Злопыхатель Вежливый, тyпой свиномoрдый xoxловы6лядок, а у тебя есть что нибудь, что русские не cписдили? Ты падaль рагyляче-ceлючачья без трyсов украденных рyсскими ходишь и cpeшь в шаровары, потому что русские yнитаз украли. Твою жену русские трaхают а тебе птеродядел рyсские мoсг на кусок г@вна подменили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Злопыхатель Вежливый, Точно, хох лы совсем еба нулись.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги