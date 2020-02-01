"Русские не умеют готовить борщ!" Кафе в Париже оскандалилось подыгрыванием России

В одном из кафе в столице Франции Париже украинский борщ назвали "традиционным русским супом".

Инцидент произошел в Cafe Pouchkine, где готовят блюда русской и французской кухни. Фото меню заведения опубликовали на странице посольства Украины во Франции в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кажется, особенно ярые поклонники и лоббисты "русского мира" серьезно взялись за гастрономию. Брать не свое, как говорится, очень плохая привычка. С такими темпами, скоро услышим о традиционном русском сыре камамбер, русской паэлье и пицце", – говорится в сообщении.

Меню в кафе facebook.com/ambassadeukraineenfrance

На сайте кафе украинский борщ также называют "традиционным русским блюдом" наряду с пельменями, пирожками и кулебякой.

"В меню Cafе Pouchkine Paris клиенты смогут найти наряду с тартаром из тунца, жареной желтой домашней птицей фламбе из филе говядины с коньяком или "Крепп Сюзетт" с традиционными русскими блюдами, такими как борщ, пельмени, бефстрогонов, пирожки и кулебяка", – пишут на сайте.

Сайт Cafе Pouchkine Paris Скриншот

Пользователи социальной сети возмутились "кражей" борща в французском кафе и заявили, что "это нельзя так оставлять". Девушка напомнила, что в 2019 году Киллиан Дэро Гоффман из Нью-Йорка, возмущенный надписью о "русском борще" в одном из магазинов в США, через суд доказал, что это блюдо является украинским.

Украинский борщ belonika.ru

"В супермаркете я увидел надпись, борщ - это русское блюдо. Очень возмутился! Поэтому подал судебный иск о намеренном введении в заблуждение потребителей. Я использовал информацию, подтвержденную международным агентством (International ISBN Agency), где указано, что борщ - блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, поэтому у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно, суд вынес решение в мою пользу. Борщ - это украинское блюдо! А владельцы магазина были вынуждены убрать ложную информацию с витрины", – сообщил Киллиан, пишет Експресс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стоимость пяти литров борща составляет 97, 95 грн. Соответственно, на 1 минимальную зарплату можно приготовить 42кастрюли борща.

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