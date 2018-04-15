В РПЦ предложили аннексировать Украину: их заподозрили в безумии

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин, который призвал Россию аннексировать левобережную Украину так, как и Крым, и считает смерть своих согражданах только к лучшему, должен быть отлучен от церкви.

В комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий объяснил слова протоиерея: "В церквях есть много священнослужителей – некоторые из них являются идиотами, а есть даже сумасшедшие".

"Это не церковь, это Чаплин. И еще он сказал, что, если при этом будут уничтожены крупные города в России, такие как Москва и Санкт-Петербург, то России от этого станет только лучше, и жителям этих городов надо пойти и исповедаться. Поэтому комментировать заявления каждого сумасшедшего я не вижу никакого смысла", – пояснил Княжицкий.

По его словам, человек для которого жизнь собственных сограждан не имеет никакой цены, должно быть отлучен от церкви, а если эта церковь терпит людей, то это говорит об уровне ее духовности.

"Если церковь терпит такие высказывания в себя, то она с ними солидаризируется не только по отношению по агрессии в отношении Украины, но и по отношению к собственным согражданам и собственных верующих на территории России, смерти которых, она по сути желает", – сказал нардеп.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Украина не нужен мир с Россией, если он будет заключен цене поражение.