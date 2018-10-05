Бува подивишся здаля на м*ск*ля,

І здастся наче теж людина...

Очима глип, губами плям, і теж колись було дитина...

І навіть стане трохи жаль...

А ближче підійдеш - мскаль!

(с) Ян Таксюр

Золоті слова, точніше не скажеш. Беру участь у міжнародному суто науковому "сходняку", поза політикою. У кава-брейку російські учасники починають набиватись у "мишебратья", старанно демонструють, які вони пітерські інтелігенти, і як вони ненавидять своє пуйло. Дамочка з гордістю розказує, що ходить на всі несанкціоновані мітинги проти пуйла, бореться з режимом.

Далі йде перехід до нашого ПОП, прирівнювання його з пуйлом, та декларування що "вони обидва однаково упороті", і що "туди на гору ні у вас ні у нас нормальні люди не потрапляють". Війна зображується як повністю симетрична, ніби це не на нас напали на нашій землі, а так, "пани десь там посварились, а люди страждають". Зауважую пані на простеньку географічну обставину: хто на чию територію прийшов зі зброєю. І за пару хвилин виявляється, що у пітєрської інтелігентної дамочки на Донбасі живуть "ее соотечественники, исконно русские люди, живут там всегда", що ми цих "ісконних русскіх людєй" ненавидимо, зневажаємо, тримали їх завжди за людей другого сорту, а потім почали вбивати, і бідненьким "іхтамнєтам" доводиться їх нещасних від нас захищати...

Новости Русский мир под угрозой

Це я до того, що частина наших інтєлігєнтіков досі плекає якісь ілюзії щодо руцкотєлігєнції та руцкожопозиції.

Забудьте та забийте: вони ВСІ упороті, у них ВСІХ голови забиті руцкоміром, вони ВСІ кончені рашисти. Будь-хто з них підтримав би бомбардування Києва чи Одеси і виправдав скидання на нас зарину, як у Сирії. А те, що частина з них незадоволена своїм царем та хотіла б замінити його на іншого - роялю ні разу не грає, це їхні внутрішні розборки всередині Мордора, ніяк не дотичні до нас. Окремі вкрай поодинокі винятки на кшталт покійної Новодворської лише підкреслюють загальну картину.

Тож нехай погані мсклі пливуть вниз по Волзі у поганих трунах, а хороші - у хороших. Нам же час припинити дивитись на них з будь-якими надіями на вразумлєніє, та готувати свою армію.