''Русская идентичность'': любимая газета Путина испугалась ''криптоб*ндеровцев'' в Украине

Принятие закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ведет к уменьшению влияния русского языка на территории Украины.

Такое мнение высказал Дмитрий Стешин - корреспондент любимой газеты президента России Владимира Путина "Комсомольской правды".

"Украина теряет русскую идентичность, и не вижу, чтобы она сопротивлялась. Я два года назад придумал термин "криптобандеровцы". Объективно, подавляющее число граждан Украины все устраивает в жизни: война на Донбассе, нападение на ветеранов, проспект Бандеры, повальная украинизация, истерика о "российской агрессии", - отметил он.

Стешин подчеркнул, что этот термин широко разошелся, а "некоторые в Украине даже кушать не могут от слова "криптобандеровцы" - чуют за собой что-то".

"Но прошло два года, и мои критики стали постепенно со мной соглашаться. Несколько дней назад в городе Шостка на севере Украины сотрудники крупнейшего военного предприятия вышли на улицы с требованием загрузить завод военными заказами. Цитирую: "Запад дает деньги на перевооружение Украины, почему у нас нет работы?" - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада дала старт украинизации, одобрив законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.