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"Русня ох*ела!" В сети взбунтовали против выходки террористов "ДНР"

1.3т Читать материал на украинском

Во временно оккупированной террористами "ДНР" Макеевке открыли памятник "жертвам вооруженной агрессии Украины 2014 года".

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав скриншоты с сепаратистских пабликов в соцсетях.

"В Макеевке открыли памятник "жертвам вооруженной агрессии Украины 2014 года". Бывает. Жила себе Украина и тут вдруг как напала сама на себя в 2014 году. Памятник открывал, разумеется, гражданин РФ, Алексей Муратов. Наверно, случайно заблудился", – написал он.

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Пользователи сети были возмущены таким поведением оккупантов.

"Надо было сразу открывать на Черниговском рынке, где картофель с Украины стоил копейки. Вот, где слезы натуральные были бы", "Русня ох*ела просто", "Митинг был согласован?", "И откусила у себя Крым", "Придурки, что тут еще скажешь", "То жертвы не вооруженной агрессии, а жертвы неудачного аборта", – негодовали в сети.

Памятник в "ДНР"

Памятник в "ДНР"

Скриншот

"Русня ох*ела!" В сети взбунтовали против выходки террористов "ДНР"

Скриншот

"Русня ох*ела!" В сети взбунтовали против выходки террористов "ДНР"

Скриншот

"Русня ох*ела!" В сети взбунтовали против выходки террористов "ДНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, жители временно оккупированного города Ирмино в Луганской области взбунтовались из-за намерений террористов "ЛНР" сделать из местной 13-й школы казарму.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Донбасс ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" соцсети
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филипп филипыч
филипп филипыч
украина не напала сама на себя. она просто берет в плен преимущественно граждан украины.
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