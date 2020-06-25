Руслана – властям: люди до сих пор предсказывают наводнения по улиткам

Украинская певица Руслана призвала власти обеспечить нормальное функционирование геоисследовательского мониторинга, чтобы люди на западе станы не предсказывали погоду народными средствами.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Певица напомнила, что такая же ситуация была и в 2008 году.

"В 2008 году я лично занималась с ГСЧС спасением людей. На моих глазах люди страдали… у одной женщины наводнение унесло жизни сразу троих детей. Мы делали там много акций и хотели уже тогда, чтобы все приняли ко вниманию, что не по улиткам нужно вычислять наводнения", – отметила певица.

Руслана добавила, что сегодня она звонила своим друзьям в Карпаты и просила рассказать о ситуации в регионе: "Они мне сказали: "Сегодня было много дождей, и мы поняли, что, если улитки уже лезут на деревья, значит будет наводнение".

"Мы в 21 веке живем, и по улиткам вычислять наводнение? Может пора сделать нормальный геоисследовательский мониторинг?" – возмутилась певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин выделил около 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Напомним, что из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. Также три человека погибли.