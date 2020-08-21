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На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО: воину оторвало руку в Дебальцево

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,5 т.
На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО

На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО.

В Кременце Тернопольской области 20 августа состоялась церемония прощания с 30-летним ветераном АТО Русланом Карпцом.

Служба прошла в соборе Преображения Господня, пишет "Терен". Карпец был помощником пулеметчика, с 2014-го служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне.

В 2014 году в Дебальцево, во время обстрелов "Градов", Руслан получил сильные ранения. Ему оторвало руку, травмировало левую ногу и раздробило бедренную кость. Карпец долго восстанавливался, перенес 54 операции.

Военный умер 19 августа в реанимационном отделении Кременецкой больницы.

Похороны ветерана АТО.

Похороны ветерана АТО. Терен

Проститься с героем пришли собратья, друзья, активисты, представители местной власти. Похоронили мужчину в с. Духов, на Кременетчине, рядом с отцом.

"10 февраля ему исполнилось только 30 лет. Очень жаль... Во время обстрела "Градом" он получил очень серьезные ранения. Все это время продолжалась реабилитация – и в Украине, и за рубежом. Он терпел очень сильную боль. Мучился страшно. Но боролся за свою жизнь – сначала был на коляске, потом с тростью ходил – несмотря на все мучения он встал. А теперь пошел к богу", – цитирует местный портал "20 минут" председателя Союза АТОшников Кременеччины Ивана Билосевича.

У Руслана остались сын, дочь и мать-пенсионерка.

Facebook / Руслан Карпец

Facebook / Руслан Карпец

Facebook / Руслан Карпец

Facebook / Руслан Карпец

Военного похоронили в с. Духов.

Военного похоронили в с. Духов. Терен

Мужчина служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне.

Мужчина служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне. Терен

Ветерану АТО было 30 лет.

Ветерану АТО было 30 лет. Терен

Он получил тяжелые ранения на Донбассе.

Он получил тяжелые ранения на Донбассе. Терен

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.

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УкраинаТернопольпохороныВетераны войны на Донбассе
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