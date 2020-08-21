На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО: воину оторвало руку в Дебальцево

В Кременце Тернопольской области 20 августа состоялась церемония прощания с 30-летним ветераном АТО Русланом Карпцом.

Служба прошла в соборе Преображения Господня, пишет "Терен". Карпец был помощником пулеметчика, с 2014-го служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне.

В 2014 году в Дебальцево, во время обстрелов "Градов", Руслан получил сильные ранения. Ему оторвало руку, травмировало левую ногу и раздробило бедренную кость. Карпец долго восстанавливался, перенес 54 операции.

Военный умер 19 августа в реанимационном отделении Кременецкой больницы.

Похороны ветерана АТО. Терен

Проститься с героем пришли собратья, друзья, активисты, представители местной власти. Похоронили мужчину в с. Духов, на Кременетчине, рядом с отцом.

"10 февраля ему исполнилось только 30 лет. Очень жаль... Во время обстрела "Градом" он получил очень серьезные ранения. Все это время продолжалась реабилитация – и в Украине, и за рубежом. Он терпел очень сильную боль. Мучился страшно. Но боролся за свою жизнь – сначала был на коляске, потом с тростью ходил – несмотря на все мучения он встал. А теперь пошел к богу", – цитирует местный портал "20 минут" председателя Союза АТОшников Кременеччины Ивана Билосевича.

У Руслана остались сын, дочь и мать-пенсионерка.

Facebook / Руслан Карпец

Facebook / Руслан Карпец

Военного похоронили в с. Духов. Терен

Мужчина служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне. Терен

Ветерану АТО было 30 лет. Терен

Он получил тяжелые ранения на Донбассе. Терен

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.

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