На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО: воину оторвало руку в Дебальцево

На Тернопольщине попрощались с ветераном АТО.
В Кременце Тернопольской области 20 августа состоялась церемония прощания с 30-летним ветераном АТО Русланом Карпцом.
Служба прошла в соборе Преображения Господня, пишет "Терен". Карпец был помощником пулеметчика, с 2014-го служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне.
В 2014 году в Дебальцево, во время обстрелов "Градов", Руслан получил сильные ранения. Ему оторвало руку, травмировало левую ногу и раздробило бедренную кость. Карпец долго восстанавливался, перенес 54 операции.
Военный умер 19 августа в реанимационном отделении Кременецкой больницы.
Похороны ветерана АТО. Терен
Проститься с героем пришли собратья, друзья, активисты, представители местной власти. Похоронили мужчину в с. Духов, на Кременетчине, рядом с отцом.
"10 февраля ему исполнилось только 30 лет. Очень жаль... Во время обстрела "Градом" он получил очень серьезные ранения. Все это время продолжалась реабилитация – и в Украине, и за рубежом. Он терпел очень сильную боль. Мучился страшно. Но боролся за свою жизнь – сначала был на коляске, потом с тростью ходил – несмотря на все мучения он встал. А теперь пошел к богу", – цитирует местный портал "20 минут" председателя Союза АТОшников Кременеччины Ивана Билосевича.
У Руслана остались сын, дочь и мать-пенсионерка.
Facebook / Руслан Карпец
Facebook / Руслан Карпец
Военного похоронили в с. Духов. Терен
Мужчина служил в 128 отдельном горно-пехотном батальоне. Терен
Ветерану АТО было 30 лет. Терен
Он получил тяжелые ранения на Донбассе. Терен
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.
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