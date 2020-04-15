Несмотря на многочисленные сегодня споры, версии и толкования, в греческой средневековой хронографии этноним “руський” означал “красный”, никаких других вариантов не было.

Догадываюсь с каким скепсисом воспримет данный материал большая часть читателей. Но, как бы то ни было, изложить “цветную” версию происхождения этнонима “русь” я считаю необходимым.

Необходимым, потому что всю мою сознательную жизнь меня корежило от общепринятых доводов, что этноним “Русь” произошел от названия от финских гребцов. Мол происхождением он обязан древнеисландскому слову “Róþsmenn” или “Róþskarlar”, что значит “гребцы, мореходы”, ну или речке Рось.

Это было слишком тупо, и так как я исповедую “цветную” версию происхождения большинства топонимов и этнонимов, то разобраться в этом пришлось самостоятельно.

Цвета у многих древних народов, а среди европейских прежде всего у кельтов имели огромное религиозно - символическое значение.

Лингвисты выяснили, что белый, черный и красный являются тремя наиболее важными цветами в языках народов Земли. Слова - обозначения для них появляются раньше других.

Почему именно такой набор?

Вы можете выдвигать миллиард версий, но верная версия одна единственная: технологическая.

Первыми цветам красителей которые люди начали производить были именно: красный, белый и черный.

Черный цвет традиционно символизировал землю.

Красный цвет символизировал могущество, власть.

Белый - Бога.

Цвета в названиях наций и топонимов

Красными хорватами называли прямых предков современных хорватов – южнославянскго племени, жившего на Балканах еще с раннего Средневековья.

В то же время Белые хорваты, известные по той же Повести Временных Лет и трактату византийского императора Константина Багрянородного "Об управлении империей", племя восточнославянское.

Черные хорваты жили на севере Чехии и относились уже к ветви западных славян.

Белые сербы жили в северной Чехии и они считаются предками современных лужицких сербов – жителей Германии и Польши.

Аналогично и у тюркских народов Каракалпаки - Черные Колобуки (черные колпаки).

Саркел - Бела Вежа, Сарай - Белый месяц.

Даже татар китайские хроники подразделяют на три категории: черные, дикие и белые.

В первую группу летописцы Поднебесной включали тунгусов, якутов, бурятов и другие народности Сибири.

Белым татарам относили собственно татар, живущих недалеко от Великой стены.

Людей, основным видом деятельности которых была охота, китайские авторы причисляли к диким.

Ругия и Русь

Древняя Ругия, обозначается в источниках различно: Ругия, Рутения (Русиния), Ройана, Руйана, Реуна и т. д. (Rugia, Ruthenia, Russia, Rojana, Rujana, Reune).

Известны также старокельтские названия острова: Rugniatis, Run, Rhun, Rugnos, Ruan. Соответственно и обитатели острова именуются: Руги, Рутены (Русины), Русци, Ройаны, Руйяны, Раны (Rugi, Rutheni, Ruteni, Rusci, Russici, Rojani, Rujani, Rani).

Таким образом, все многообразие названий Ругии и ее обитателей является следствием воспроизведением в разных языках одного и того же кельтского названия цвета.

Грамматик, при взятии Арконы писал, что в сундуках под замками было обнаружено множество пурпуровых одежд, от ветхости уже гнилых и худых. Не исключено, что именно одеяние ругов - русов побуждало греков говорить о том, что они “одним видом своим указывают на кровопролитие”.

Название “Рутены” также носило и одно из кельтских племен, обосновавшихся задолго до н. э. (и пришедшее откуда-то с севера или из центральной Европы) в южной Франции.

Французский исследователь племени “рутенов из Руерга” (Rouergue – это название данной провинции с римских времен) не сомневается в значении этнонима: в кельтском языке оно означало “красный”, “рыжий”.

“Рыжими рутенами” (flavi rutheni) называет их и римский автор I века Лукан.

Главный город Рутении назывался Rodes или Rutena. Название это находится в связи с рекой Rodanos (нынешняя Рона).

Авторы XII века: Герборд и Эбон помещают на северных границах Польши “рутенов” и по соседству с ними неких “флавов”. Что примечательно, “рутены – это “рыжие” по кельтски, а а “флавы” – “рыжие” на латыни.

Историк Кузьмин утверждает, что названия руги, роги, рузи, русы, руяне (rujanen, rani) относятся к одному и тому же народу, что объясняется вариативностью позиционных аллофонов g / j, j/z и прочтения букв j/i:

“ ruth ”, “ ruz ”, “ rud “- по кельтски: красный;

“ roux ”, “rousse” - по-французски: рыжий, рыжая;

“ rouge ” - по-французски красный;

“руйан” - по сербски: темно-красный.

Сходное значение это слово сохраняло и в иных славянских языках, но постепенно оно вытесняется другими синонимами.

В греческой средневековой хронографии этноним “русский” означает “красный”.

Лиудпранд пишет: “этот северный народ, который греки по внешнему качеству (а qualitate corporis) называют “русами” (rusios), а мы по их местоположению “нордманнами”.

Адам Бременский и Гельмольд в свое время отмечали, что среди славян только “руги” имеют короля. Королевским являлось и все племя.

Красное (Черное) море

Вы будете удивлены, но из-за трудностей перевода Руськое - Красное море стало Черным!

У греков Черное море называлось либо “Понт” - море, либо “Понт Эвксинский” - гостеприимное море. А иногда “Понт Аксинский” - негостеприимное" море.

Именно эти названия преобладают в средневековой письменности.

Тем не менее в “Повести” “Понетьское море - словеть Руское”.

Всего историк Соловьев насчитал 10 источников, которые называют Черное море - Руським.

Среди них два французских источника XII - XIII веков, еврейский XII века и три немецких: Еккехард, Анналист Саксон и Гельмольд.

Несмотня на то, что арабы в основной своей массе называют Черное море - “румским” - римским. Масуди (X век), Димешки (1256-1327 года) и Ибн-эл-Варди (1260-1349 года) также называют Черное море - Руським, и никогда Черным!

Так в чем же подвох?

Проблема как всегда в трудностях перевода.

Руськое море в действительности называлось “Чермным”, то есть “Красным”.

Так было вплоть XVIII века. Тогда из слова, выпала и буква “м”, отличавшая два разных цвета.

Тем не менее, это лишний раз доказывает, что в славянских языках “руський” было синонимом “красный”.

Замечательным подтверждением такой этимологии является название моря в ирландской “Книге захватов”: “скифский" период ирландской предыстории протекает у берегов Красного моря - “Mara Ruad”.

Красная Русь - Святая Русь

Корень “рус” широко распространен в индоевропейских языках.

В иранских языках значение его сходное с “светлый”.

Этот корень отразился, в частности, в имени аланского союза племен – “роксолан”, значительная часть которых ушла из Причерноморья вглубь Западной Европы. Обитало тут и племя “росомонов”, то есть “народ рос”.

“Русь” так или иначе означало понятие этническое.

В 839 году послы кагана русов, как рассказывают “Бертинские анналы”, прибыли к франкскому императору Людовику I, возвращаясь домой из Константинополя.

“Русь” в византийских источниках появляется в 860 году, во времена константинопольского патриарха Фотия, при котором русины после захвата Константинополя приняли крещение.

Руськая митрополия упоминается в 891 году 60-й в списке кафедр, подведомственных патриарху Константинопольскому.

Арабский географ Ибн Хордадбех, отмечая, что русы – славянский народ.

Византийцы называли агрессоров, совершавших периодически набеги на Константинополь, “русами” то есть “красными” или “рыжими”.

Ибн-Фадлан, встретивший русинов в 922 году, отозвался о них: “Они подобны пальмам, румяны, красны”.

В 949 году в труде византийского императора Константина VII Багрянородного “Об управлении империей”, он указывает названия Днепровских порогов на славянском и “руськом” языках.

В “Продолжении хроники Регино из Прюма” Адальберта Магдебургского, в повествовании о миссии епископа Адальберта в 961 - 962 годах в Киев, Княгиня Ольга называется Королевой Ругов (reginae Rugorum) и русины неоднократно именуются ругами.

Ярослав (Георгий в крещении), завершив церковную реформу фактически узаконил все необходимые атрибуты Руського государства: церковь, язык и основной закон - правду.

Начиная с 1051 года Русь становится столицей Руськой веры. Так же как Рим - Католической, а Константинополь - Греческой.

Примечательно, что в знаменитой “Руськой правде”, княжеских грамотах и других источниках преобладает этноним “русин”, но никогда не “руський”. Ибо руський - это верующий руськой церкви.

В 1146 году Святослав писал: "Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди ка в Руськую землю, в Киев".

Впервые прибавление “всея Русии” появилось в титуле киевского митрополита Константина II, занимавшего кафедру в 1167 - 1169 годах.

Итальянский путешественник Джованни да Плано Карпини, который в 1245 году отправился с дипломатической миссией в Каракорум, писал: “Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Русь”.

В летописях русин или рус – это всегда житель Приднепровья, а с конца XII века и Западной Украины.

Во времена Киевского средневекового государства Русь – это территория современной Центральной и Северной, а с конца XII века и Западной Украины.

Даниил Романович правивший на Руси в 1253 году получил от римского папы титул короля, именовался “Regis Rusicus”.

Титул короля Руського “regis Rusic”, его потомки носили до середины XIV века.

В одном из самых известных европейских гербовников XIV века - Züricher Wappenrolle - Цюрихском гербовом свитке (1330-1345 годов) герб Рутении это красная шапка на белом фоне.

Первым титул “господаря всея Руси” употребил константинопольский патриарх Нифонт (1310-1314) в письме к великому князю Тверскому и Владимирскому Михаилу Ярославичу. Позднее, этим титулом сами себя награждают московские правители: Иван I Калита (Калиф Иван) (1325-40), Симеон Гордый (1340-53), Василий I (1389-1425).

Белая Русь

Термин “Белая Русь” или “Ruthenia Alba”, очень часть связывают с названием современной Беларуси.

На самом деле это немного не так. Белой Русью называли и Львов, и Киев, и даже Московию.

Между 1255 и 1260 годами в Ирландии был составлен анонимный географический трактат, в котором впервые была упомянута Alba Rusсіa “Белая Русь”.

Николай Михайлович Карамзин предполагал, что такая территориальная миграция названия “Белая Русь” связано с тем, что она означает “великая” или “древняя”.

Первый зафиксированный письменно прецедент употребления термина "белорус" (Leucorussus) как названия этноса относится к 1586 году: поэт-латинист Соломон Рысинский подписался как Solomo Pantherus Leucorussus.

Leucorussus переводится с греческого как бело руський. Ну или бело красный.

Посмотрите на флаг Беларуси и поспорьте.

Москва и Русь

На самой Московии термин Белая Русь активно употребляться начал после XVII века.

Нет, конечно термин этот использовали и ранее. В частности Иван III назначил себя государем “Белой Руси”. В 1472 году московское посольство в Риме официально было названо в документах Ватикана “посольством государя Белой Рутении”.

Первое его употребление приходится на май 1654 года (когда после Переяславской Рады Русь уже прекратила свое существование). Царь Алексей Михайлович в дарственной грамоте боярину Бутурлину назвал себя как “Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец”.

Очень важно, что Великая Русь тут - это Киев, Малая - Галичина, а Белая - Москва.

В 1361 году константинопольский патриарх учредил две митрополии:

"Микра Русия" (Малая Русь) с центром в Новгородке и Галиче "Мегале Русия" (Великая Русь) с центром в Киеве!

Москва сама себя назвала Белой и вот почему.

С белым у Москвы на самом деле связано больше чем с Русью.

Так московских царей-самозванцев в Персидских хрониках назвали как “Ак-Падишахами” или Белыми правителями.

В частности, известно, что головной убор которым Иван Грозный венчал себя на трон, это никакая не “Шапка Мономаха”, а золотая тюбетейка, которой ордынский царь Узбек наградил за преданность Ивана Калиту.

Эту золотую шапку отороченную мехом, в действительности изготовили в Бухаре в начале XIV века, и она действительно имела очень важное значение для Москвы.

Это была шапка Великого Богдыхана, или Ак Кхана.

Всю свою жизнь Грозный воевал не с Русью - он воевал с разделенной тогда на мелкие царства Ордой! Ордой, которая его над ней превосходство признавать отказалась, и ему пришлось войной доказывать свое право называться “Ак Кханом” Белым Ханом.

Собственно из-за этого наслоения культур, никто толком на Московии не понимал при чем тут до них Русь.

Так австрийский дипломат XVII столетия, Сигизмунд Герберштейн в “Записках о Московских делах” писал, что местные жители считают, что “Россия населена народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, значит рассеяние”.

Русью или Российской Империей Москва стала только в 1721 году, отобрав это название у Украины.

По сути Москва стала столицей Святой Руси, якобы отобрав у Киева право считаться таковым.

Рюрик - красный король

Согласен, слишком смело, но последним доводом подтверждающим мою теорию станет имя мифического основателя Руси - Рюрика.

Я не верю в норманский миф, и тому есть масса оснований.

К примеру, имя Рюрик (Rauric, Ruric, Roric) достаточно широко распространено в Европе с первых веков нашей эры.

Я не буду перебирать все их варианты, а лишь предположу, что имя Рюрик, как имена его братьев - легендарно символические.

Так если кельтском “ruz” - красный, мы добавим “ric” – король, то мы получим Красного короля.

Аналогично Синеус и Трувор: “sine” - свой и “hus” – род, и “thru”- верная и “varing” - дружина.

Круто?

Не так круто конечно как доказательство того руськие князья происходят от римских императоров через посредство их потомка – Рюрика, что было обосновано в трактате Спиридона-Саввы по прозвищу Сатана и легло в основу шизофренической теории “Москва - Третий Рим.

Но тоже ничего.

Красный финал

Использовали на Руси красный цвет для флагов и гербов?

Как вы видите на карте гербов Речи Посполитой - да, но забавно.

Герб Киевского воеводства (10) - Архангел Михаил на красном фоне.

Но при этом герб Руського воеводства - золотой кельтский лев на синем фоне.

Знали ли в Москве о том, что красный цвет - руський?

И знали и использовали.

Вот флаг Ивана Грозного, 1552 года:

А вот Гербовое знамя 1696 года:

Везде руський цвет доминирует.

Руський цвет утратил свою роль в следующем красно-сине-белом триколоре московского царя Петра, окончательно присвоившего Москве имя Руси в греческом изложении:

И окончательно пропал, когда Москва решила, что Русь уже наша, пора заняться Константинополем. Чёрно-жёлто-белые “национальные” флаги стали олицетворять стремление России “вернуть” Константинополь.

Несмотря на то, что Уваровское, официальное прочтение флага гласило, что его цвета читаются как: “Православие (белый), Самодержавие (золотой), Народность (черный)”. Фактически это была отсылка к цветам Византии: черному и золотому. Да, это были еще и цвета жертвенного подвига Святого Георгия.

Белый в комплексе с черным и золотым, мог обозначать и Бога и царя. Но в любом случае, этот флаг оправдывал намерения Москвы “вернуть Царьград”.

После почти полувека военных кампаний Российской Империи не удалось захватить его. И как бы понимая тщетность своих усилий, в 1896 году было решено вернуть красно-сине-белый “национальный” триколор.

А вот то, что случилось дальше вообще интересно.

Да, я понимаю, что это больше звучит как теория заговора, но извините вся идеологическая парадигма теории “Москва - Третий Рим” - это чистой воды заговор.

Так вот, большевики, которые устроили в Российской Империи переворот почему-то случайно выбрали основным цветом своего флага - руський!

Последующий флаг “Красной Империи” большевиков - СССР, имел точно такой же цвет и оттенок!

О том, что выбор был не случайным и руководят правителями Красной Империи исключительно религиозные мотивы подтверждают и слова гимна СССР:

“Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь”...

Не стесняются этой религиозной подноготной и наши современные заговорщики-сектанты:

Модифицированные московский крест совмещенный с символами СССР тому лучшее подтверждение.

P.S. Так удачно под статью подвернулась картинка про красного православного патриарха:

Сталин в образе Георгия Победоносца. Художник Алексей Столбов, 1931 год. Из собрания Кировского художественного музея им. В. и А.Васнецовых