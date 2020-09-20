Руководство взялось за пограничника, оскорбившего бойцов ВСУ. Опубликовано заявление

В Государственной пограничной службе отреагировали на скандал вокруг своего сотрудника Игоря Шаруна, который сравнил воинов ВСУ со свиньями, и назначили служебное расследование.

Так, на странице учреждения в Facebook заявили, что осуждают любые действия, сознательные ли несознательные, которые делаются против защитников Украины. Руководство ведомства, как сказано в сообщении, сразу отреагировало на суть текста, который был опубликован офицером ВСУ Анатолием Штефаном.

"Немедленно проведена проверка изложенных фактов. Установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве. Сейчас назначено служебное расследование для изучения всех обстоятельств, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", – сказано в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пограничник Игорь Шарун на видео сравнил военнослужащих ВСУ со свиньями и выложил его в соцсети. Ролик набрал 119 000 просмотров и был массово поддержан и распространенный россиянами