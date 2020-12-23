Руководство Michelin извинилось перед Украиной за "российский" борщ

Руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.

Решение было принято после общения с представителями Министерства иностранных дел Украины, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В МИД пояснили, что изначально в пресс-релизе говорилось о "первых блюдах российской кухни – борще и рассольнике". Исправленная часть текста выглядит следующим образом: "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных его формах и вариациях".

"Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосмотрительность с неожиданной политической коннотацией"", – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что началась работа над мишленовским гастрогидом по киевским ресторанам.

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!" – добавили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комедийный актер Андрей Бочаров назвал борщ "русским" блюдом, чем вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.