Руководитель "Укравтодора" получил награду "Антикризисный менеджер года"

Большие государственные инвестиции в инфраструктуру – спасут украинскую экономику, считают авторы номинации. Руководитель госагенства "Укравтодор" Александр Кубраков получил премию MINTRANS в номинации лучшие менеджеры инфраструктуры и транспорта.

По мнению редакции издания, Кубраков смог эффективно организовать работу дорожного агентства, что стало существенным стимулом для украинской экономики во времена мирового коронакризиса.

В 2020 году, несмотря на пандемию, "Укравтодор" выполнил 88% объемов дорожных работ от запланированных показателей, а до конца года – все плановые работы будут завершены.

Также Александр Кубраков представил ключевые проекты агентства на 2021, так называемые "мегапроекты":

Киевская объездная дорога – новая трасса протяженностью почти 150 км и стоимостью почти в 85 млрд грн. Уже завершены тендеры на разработку проектов двух участков КОДа – начало строительства ожидается в 2021.

Строительство нового моста в Кременчуге: ожидаемая стоимость – 12,5 млрд грн. Новый вантовый мост планируется построить за 3 года.

Строительство дороги в Одесский порт – проект стоимостью 2,2 млрд грн, который способен решить многолетнюю проблему доступа перевозчиков к порту. Что в свою очередь вернется государству в виде налогов, благодаря росту экспорта. Это также позволит развить логистику железнодорожного и морского транспорта. В октябре в Одесский порт начали прокладывать новую железнодорожную ветку. Срок строительства – 2021-2022.

Отдельный пункт – пилотный проект по концессионным дорогам, который предусматривает партнерство государства и частного сектора. Это почти 1400 км дорог государственного значения. Инвестор зарабатывает на "доступе" и развитии придорожной сети, а страна получает дороги мирового качества. Инвестор также берёт на себя обязательства отремонтировать 61% этих дорог и повысить уровень безопасности и комфорта. Эксперты Международной финансовой корпорации назвали сумму, которую проекты позволят привлечь в дорожную отрасль Украины – почти 2 млрд долларов частного капитала.

Реализация долгосрочных инвестпроектов является национальным приоритетом, это позволит наладить пассажирскую и товарную логистику, благодаря чему вырастет экспорт и внутренний рынок. Параллельно с этим увеличивается спрос на строительные материалы, технику украинского производства.

Еще один ключевой фактор во времена коронакризиса – создание рабочих мест: в 2020 году на объектах строительства дорожной инфраструктуры трудоустроили 50 тыс рабочих. К 2024 году эта цифра удвоится.

По определению консалтинговой компании Deloitte, подобные мегапроекты, которые являются масштабными инвестиционными проектам, имеют долгосрочное влияние на экономику, окружающую среду и общество. Собственно, именно они становятся "топливом" для отечественной экономики, ведь создают значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли и экономику в целом.