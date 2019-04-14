Рухнула с горы: на Тернопольщине 16-летняя девушка попала в реанимацию из-за селфи

В городе Кременец Тернопольской области с Замковой горы упала 16-летняя девушка, которая пыталась сделать селфи.

Она стала на ограду, чтобы сфотографироваться, но потеряла равновесие и скатилась на 30 метров вниз, сообщает ТСН. Сейчас девушка находится в реанимации. Жизнь ей спасло только то, что она зацепилась за дерево.

Медики диагностировали у экстремалки двойной перелом челюсти и ушиб головного мозга.

Место, где произошла трагедия Скриншот с видео

В профучилище, где она учится, рассказали, что девушку и трех ее одногругпниц с пар забрал мастер производственного обучения и повез на субботник. "Привлек учащихся к уборке территории", – говорит заместитель директора Почаевского ВПУ Анатолий Нимуха.

Мастер увез детей за 17 километров в село Великие Бережцы, там якобы кто-то его попросил помочь с уборкой.

Сам педагог комментариев отказался. Руководство училища поступок подчиненного объясняет тем, что тот хотел отблагодарить учениц за труд, поэтому и повез девушек на неплановую экскурсию по Замковой горе.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом подросток забрался на крышу электрички ради селфи, но получил сильнейшее поражение током и погиб.

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