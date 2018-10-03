Рухнет в пропасть: в Украине может исчезнуть целый город

Город Новомиргород в Кировоградской области может попросту свалиться в пропасть. Одна из улиц уже понемногу сползает в катакомбы.

Огромные ямы образовались по всему городу. На данный момент опасность нависла над жителями двухэтажки, которая разваливается на глазах, передает ТСН.

Жители говорят, что дом может обвалиться в любой момент: "маячки" рвутся, стены расходятся, сооружение аж шатается.

"Глубина катакомбы возле этого дома около шести метров. В эту пропасть уже засыпали четыре грузовика земли, но это не слишком помогло.

Построенные более двухсот лет назад пещеры идут через весь старый город. Точное расположение провалов неизвестно", - сказано в сюжете.

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Чиновники заверили, что предпринять какие-то глобальные меры не могут, потому что нет схемы провалов. Помочь жителям аварийного дома тоже не в состоянии, потому что он не на балансе города.

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