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31 октября • обновлено в 12:15
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"Собираем Вече": озвучены планы протестов против капитуляции в Украине

2.2т Читать материал на украинском

"Движение сопротивления капитуляции", которое организовывало масштабные акции протеста против "формулы Штайнмайера", разворачивает штабы по всем областям Украины.

В ближайшее время его участники собираются представить Доктрину мира и обеспечения безопасности, а 21 ноября провести Всеукраинское Вече. О планах активистов в эфире ObozTV рассказал со-координатор "Движения", ветеран АТО Мирослав Гай.

"К нам присоединились более 13 организаций, количество участников растет. Сейчас разворачиваются штабы по всем областям Украины, во всех больших городах и не только. Мы представлены почти в каждом центре", – отметил Гай.

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По его словам, дальнейшие планы движения включают в себя не только акции протеста.

"Акции – не наш главный инструмент. Процесс капитуляции намного шире и больше, чем отвод войск. Он затрагивает и энергетическую сферу, и дипломатическую, и юридическую... Т.е. этот реванш шире, чем просто военный", – подчеркнул волонтер.

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Поэтому в РОКе (укр. "Рух опору капітуляції". – Ред.) собрали стратегический совет, куда вошли известные личности и дипломаты.

"Владимир Андреевич Василенко – заслуженный юрист, представитель Украины в ООН и судья по мандату ООН в Югославии во время конфликта. Владимир Огрызко – бывший министр иностранных дел. Даниил Лубкивский – известный дипломат. Иосиф Зисельс – участник организации "Первое декабря" и один из лидеров еврейского сообщества Украины", – перечислил Гай.

"Они наработали документ – Украинскую доктрину мира и обеспечения безопасности. Думаю, мы представим его в ближайшее время. Это дорожная карта, доктрина, которая предлагает Украине пути выхода из создавшейся ситуации в соответствии с международными законами", – рассказал он.

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После презентации Доктрины участники РОКа собираются устроить Всеукраинское вече 21 ноября.

"Мы точно не праворадикалы. Мы сейчас представим доктрину, после этого проведем форум Достоинства, а 21 ноября в 19:00 будет Всеукраинское Вече, где выйдет интеллектуальная элита украинского общества и скажет властям все, что она думает о ее действиях", – заверил Гай.

21 ноября активисты собирают Всеукраинское Вече

21 ноября активисты собирают Всеукраинское Вече

Рух Опору Капітуляції / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста в связи с началом разведения войск в Золотом на Донбассе. По мнению участников, отвод больше похож на отступление украинской армии.

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Темы
Майдан против капитуляции Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Отвод войск на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
протест Формула Штайнмайера Ветераны войны на Донбассе
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Оживились, значит конец рядом ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Собираем вече и бабло на карточку Приват-банка.
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Мир Миру
Мир Миру
Радикал у нас Ляшко
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