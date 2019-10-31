"Собираем Вече": озвучены планы протестов против капитуляции в Украине

"Движение сопротивления капитуляции", которое организовывало масштабные акции протеста против "формулы Штайнмайера", разворачивает штабы по всем областям Украины.

В ближайшее время его участники собираются представить Доктрину мира и обеспечения безопасности, а 21 ноября провести Всеукраинское Вече. О планах активистов в эфире ObozTV рассказал со-координатор "Движения", ветеран АТО Мирослав Гай.

"К нам присоединились более 13 организаций, количество участников растет. Сейчас разворачиваются штабы по всем областям Украины, во всех больших городах и не только. Мы представлены почти в каждом центре", – отметил Гай.

По его словам, дальнейшие планы движения включают в себя не только акции протеста.

"Акции – не наш главный инструмент. Процесс капитуляции намного шире и больше, чем отвод войск. Он затрагивает и энергетическую сферу, и дипломатическую, и юридическую... Т.е. этот реванш шире, чем просто военный", – подчеркнул волонтер.

Поэтому в РОКе (укр. "Рух опору капітуляції". – Ред.) собрали стратегический совет, куда вошли известные личности и дипломаты.

"Владимир Андреевич Василенко – заслуженный юрист, представитель Украины в ООН и судья по мандату ООН в Югославии во время конфликта. Владимир Огрызко – бывший министр иностранных дел. Даниил Лубкивский – известный дипломат. Иосиф Зисельс – участник организации "Первое декабря" и один из лидеров еврейского сообщества Украины", – перечислил Гай.

"Они наработали документ – Украинскую доктрину мира и обеспечения безопасности. Думаю, мы представим его в ближайшее время. Это дорожная карта, доктрина, которая предлагает Украине пути выхода из создавшейся ситуации в соответствии с международными законами", – рассказал он.

После презентации Доктрины участники РОКа собираются устроить Всеукраинское вече 21 ноября.

"Мы точно не праворадикалы. Мы сейчас представим доктрину, после этого проведем форум Достоинства, а 21 ноября в 19:00 будет Всеукраинское Вече, где выйдет интеллектуальная элита украинского общества и скажет властям все, что она думает о ее действиях", – заверил Гай.

21 ноября активисты собирают Всеукраинское Вече Рух Опору Капітуляції / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста в связи с началом разведения войск в Золотом на Донбассе. По мнению участников, отвод больше похож на отступление украинской армии.

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